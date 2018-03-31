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| | "Заряженный" Honda Civic Type R станет еще мощнее

"Заряженный" Honda Civic Type R станет еще мощнее

Сегодня, 16:25
Японская машиностроительная компания Honda обновила «заряженную» версию своего спорткара Honda Civic Type R. Несмотря на отличные параметры, инженеры все же решились на доработку модели. 

 

"Заряженный" Honda Civic Type R станет еще мощнее

 

Под капотом стандартного варианта исполнения авто разместился 305-сильный бензиновый мотор, благодаря которому спорткар берет разгон до первой «сотни» за 5,4 секунды. Для разработчиков этот показатель оказался небольшим, потому они придумали пакет стоимостью 695 долларов, который предусматривает увеличение производительности авто. При применении АИ-91 мощность повышается до 330 «лошадок. При использовании АИ-93 производительность составит около 350 лошадиных сил.

Стоит сказать, что новый Honda Civic Type R появился на мировом авторынке два года назад. Спецпакет тюнинга уже можно заказать на официальном сайте тюнинговой компании. Также Honda Civic Type R является наиболее быстрым спорткаром на трассе Нюрбургринг.
Дмитрий Павличко
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