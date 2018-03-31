Более 20 новинок представлено на автосалоне в Нью-Йорке

Ежегодная выставка автомобилей открылась в Нью-Йорке 30 марта 2018 года. На автосалоне показали около 1000 машин, а 20 из них представлены в первый раз.

Дмитрий Павличко

В перечне новых машин числятся внедорожники и кроссоверы от машиностроительных компаний Toyota, Subaru, Volkswagen, Acura и Cadillac. Больше всего посетители заострили внимание на новом Toyota RAV4, который довольно удобен в управлении. В США в 2017 году продали больше 400 000 экземпляров такого кроссовера.Еще в список новинок попали обновленные новинки Acura RDX и Cadillac XT4. Первый получил дополнительные защитные системы. Салон второго имеет повышенный комфорт.Автосалон в Нью-Йорке считается одной из самых престижных автовыставок. Его проводят каждый год с 1900 года. Он будет работать до 8 апреля текущего года, а на мероприятие приедут примерно 1 000 000 человек.