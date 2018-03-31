Внедорожник LADA 4x4 остается бестселлером «АвтоВАЗ» за рубежом

В прошлом году «АвтоВАЗ» отправил на зарубежные рынки 10 100 своих машин. Из них на LADA 4x4 пришлось 5 700 экземпляров с долей в 55%.
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По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.
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Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…
В прошлом году «АвтоВАЗ» отправил на зарубежные рынки 10 100 своих машин. Из них на LADA 4x4 пришлось 5 700 экземпляров с долей в 55%.
Компания "АвтоВАЗ" сообщила, что универсал LADA Vesta встал на конвейер ижевского завода. Здесь будут произведены две модели SW и SW Cross, реализация которых
Накануне старта массового производства универсала LADA Vesta SW и его кросс-версии LADA Vesta SW Cross «АвтоВАЗ» начал более подробно сообщать клиентам о своих
АвтоВАЗ огласил цены на Lada Vesta и Lada Xray. Они могут оказаться ниже, чем предполагалось. Об этом заявил президент компании Бу Андерссон.