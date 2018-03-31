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| | Внедорожник LADA 4x4 остается бестселлером «АвтоВАЗ» за рубежом

Внедорожник LADA 4x4 остается бестселлером «АвтоВАЗ» за рубежом

Сегодня, 11:16
За отечественным внедорожником LADA 4x4 сохраняется звание бестселлера компании «АвтоВАЗ» на зарубежных рынках. За минувший год «Нива» заняла половину экспорта своего производителя.

 

Внедорожник LADA 4x4 остается бестселлером «АвтоВАЗ» за рубежом

 

В прошлом году «АвтоВАЗ» отправил на зарубежные рынки 10 100 своих машин. Из них на LADA 4x4 пришлось 5 700 экземпляров с долей в 55%.
 
Вторым по популярности транспортным средством производства «АвтоВАЗ» за рубежом является седан LADA Vesta. В прошлом году за границу отправилось 2 200 экземпляров данной модели.
 
Ранее «АвтоВАЗ» сообщал, что не исключена возможность поставок за рубеж моделей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. По словам аналитиков, за границей растет спрос на «Весту», а потому, есть вероятность, что в ближайшем будущем она займет нынешнее место LADA 4x4.
 
Аналитики также отмечают, что на европейском рынке спрос на автомобили марки LADA остается стабильным. Продукцией компании «АвтоВАЗ» интересуются в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии.

Иван Головин
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