Внедорожник LADA 4x4 остается бестселлером «АвтоВАЗ» за рубежом

За отечественным внедорожником LADA 4x4 сохраняется звание бестселлера компании «АвтоВАЗ» на зарубежных рынках. За минувший год «Нива» заняла половину экспорта своего производителя.

В прошлом году «АвтоВАЗ» отправил на зарубежные рынки 10 100 своих машин. Из них на LADA 4x4 пришлось 5 700 экземпляров с долей в 55%. В прошлом году «АвтоВАЗ» отправил на зарубежные рынки 10 100 своих машин. Из них на LADA 4x4 пришлось 5 700 экземпляров с долей в 55%.

Вторым по популярности транспортным средством производства «АвтоВАЗ» за рубежом является седан LADA Vesta. В прошлом году за границу отправилось 2 200 экземпляров данной модели.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщал, что не исключена возможность поставок за рубеж моделей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. По словам аналитиков, за границей растет спрос на «Весту», а потому, есть вероятность, что в ближайшем будущем она займет нынешнее место LADA 4x4.

Аналитики также отмечают, что на европейском рынке спрос на автомобили марки LADA остается стабильным. Продукцией компании «АвтоВАЗ» интересуются в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии.

Иван Головин