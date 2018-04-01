Составлен ТОП-5 лучших подержанных иномарок ценой до 350 тысяч рублей

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Составлен ТОП-5 лучших подержанных иномарок ценой до 350 тысяч рублейСегодня, 07:00
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Отыскать в России хороший бюджетный автомобиль с пробегом нелегко, особенно если автолюбитель отдаёт предпочтение иномаркам. Автомобильные журналисты назвали
Отечественные эксперты представили ТОП-3 лучших автомобилей с пробегом, доступных на вторичном рынке транспорта в России. В списке оказались машины, стоимость
Автоэксперты проанализировали рынок России и составили ТОП-5 лучших кроссоверов, стоимость которых в базовой версии не превышает отметку в 1 миллион рублей.