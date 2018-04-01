Составлен ТОП-5 лучших подержанных иномарок ценой до 350 тысяч рублей

В России не теряет актуальности транспорт с пробегом по низкой цене. Поэтому эксперты решили составить ТОП-5 лучших подержанных иномарок, которые можно купить в РФ по цене до 350 тысяч рублей.

Пятую позицию в рейтинге занял Mitsubishi Lancer девятого поколения. Если удастся найти эту машину в нормальном состоянии, то она обойдется покупателю в 320-340 тысяч рублей. Автомобиль надежен и долговечен.

Четвертым в ТОП-5 числится Chevrolet Lacetti. Бюджетная машина стоит своих денег, проста в эксплуатации и обслуживании, имеет просторный салон. Стоимость автомобиля на вторичном рынке РФ составляет 300-350 тысяч рублей.

Третье место досталось «неубиваемым» Renault Logan/Renault Sandero. Надежные машины, ценящиеся русским потребителем. Стоит помнить, что оба автомобиля лучше покупать с МКПП, а не с АКПП.

Вторым в ТОП-5 числится Nissan Almera Classic. Этот автомобиль достаточно сложно найти на вторичном рынке в хорошем состоянии. Но если найдется, то он прослужит достаточно долго.

Лидером рейтинга признан KIA Rio второго поколения. Машина имеет просторный салон, широкий функционал, приятную внешность. Также «Рио» хорош тем, что в России хватает запчастей на него по адекватной цене.

Иван Головин