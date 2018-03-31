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| | Nissan отзывает в России 447 авто Infiniti из-за проблем с электрикой

Nissan отзывает в России 447 авто Infiniti из-за проблем с электрикой

Сегодня, 10:20
Японская машиностроительная компания Nissan осуществляет в России отзыв 447 премиальных кроссоверов Infiniti Q30 и Infiniti QX30. В Росстандарте отметили, что отзыв на сервис производится в связи с проблемами с электрикой.

Nissan отзывает в России 447 авто Infiniti из-за проблем с электрикой

 

Под отзыв подпадают модели, которые выпущены с начала производства и до 19 июля прошлого года. Согласно сообщению от экспертов Росстандарт, в отзываемых авто может быть конструктивная особенность колонки руля, где не имеется другого соединения с массой, кроме спирального кабеля.

Если спиральный кабель поврежден, то активируется визуальный сигнализатор неполадок защитной подушки. В ряде случаев это может стать причиной произвольного срабатывания эйрбега водителя. В машинах конструкторы Nissan осуществят ремонт рулевой колонки, а сам ремонт произведут за счет автопроизводителя.
Дмитрий Павличко
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