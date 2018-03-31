Башкирия попала в ТОП-10 регионов РФ по продажам авто

Республика Башкирия попала в список лидеров по числу новых авто, которых в регионе насчитали 19 700 экземпляров в январе-феврале текущего года, что на 9,7% выше результатов годичной давности. Об этом сообщают штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ».

Дмитрий Павличко

Согласно данным, распространенными аналитиками, благодаря данному результату Башкорстан выдвинулся на 7-ю позицию среди российских субъектов. Регион в перечне опередили Подмосковье (39 800 единиц), Москва (39 100 штук), Краснодарский край (36 300 ед), Петербург (25 200 шт), Свердловская (21 700 ед.) и Ростовская (20 900 шт.) области. В прошлом году такой показатель был меньше, так как за первые два месяца 2017 года башкирские автолюбители приобрели только 18 000 новых автомобилей.По словам экспертов, доля Башкирии на общероссийском первичном авторынке составляет всего 2,8%.