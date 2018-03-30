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| | Toyota установила в двигатели американских Camry поршни иных размеров

Toyota установила в двигатели американских Camry поршни иных размеров

Сегодня, 22:00
Японская автомобилестроительная компания Toyota анонсировала старт отзывной кампании в США, которая затронет новые премиальные седаны Toyota Camry. В моторы машин внедрены поршни большего диаметра, чем требуется.

 

Toyota установила в двигатели американских Camry поршни иных размеров

 

Под отзыв попали 1 730 седанов, выпущенных в 2018 году. Из-за указанной неполадки двигатель может работать не так как надо, а в выпускной системе могут появиться дым и копоть. Помимо всего, может наблюдаться ненормальное звучание агрегата. В ряде вариантов неполадка может способствовать уменьшению мощности и отключению мотора.

При отзывной кампании инженеры Toyota проверят авто на присутствие нестандартных запчастей и при необходимости заменят дефектные силовые установки. Сообщается, что в обозримом будущем стартует производство нового Toyota Camry в РФ, который предложат с тремя двигателями.
Дмитрий Павличко
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