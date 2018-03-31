Lexus заставит своих клиентов облизывать руль авто

Японский премиальный бренд, входящий в структуру машиностроительной компании Toyota, решил полностью изменить подход к выбору автомобиля, который заключается в том, что в ходе тест-драйва для запуска мотора покупателю необходимо облизывать руль. Отметим, что такое решение всего лишь шутка, посвященная 1-му апреля.

Дмитрий Павличко

Марка Lexus и фирма 23andMe, занимающаяся предоставлением услуг генетической диагностики, презентовали новый способ выбора авто у дилеров. С 1 апреля текущего года во всех автоцентрах Lexus можно будет настроить машину под потребности определенного клиента.С помощью анализа ДНК, для которого нужно сдать образец слюны, компьютерная система Lexus получает больше информации о человеке и проводит настройки, учитывая физиологические особенности автолюбителя. Также анализ ДНК автоматически может выбрать функции, которые понравятся автомобилисту.Через двое суток клиенту привезут его авто, а для запуска силового агрегата нужно использовать язык вместо обычного ключа. Еще система может идентифицировать слюну и других домочадцев хозяина.