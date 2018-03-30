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| | Флагманская модель Cadillac дебютирует в 2022 году

Флагманская модель Cadillac дебютирует в 2022 году

Сегодня, 20:00
Американские машиностроители намерены каждые полгода обновлять существующие модели Cadillac или выпускать новые машины. Таким образом, флагманский автомобиль марки дебютирует в 2022 году.

 

Флагманская модель Cadillac дебютирует в 2022 году

 
Американцы намерены вывести на рынок три вседорожных модели, новую генерацию флагманского Escalade, а также три седана и несколько спорткаров. Именно новая стратегия бренда Cadillac оттягивает появление флагмана до 2022 года.
 
Накануне в Нью-Йорке был представлен компактный кроссовер Cadillac XT4. Стоит ожидать, что далее американцы представят боле крупные вседорожники XT6 и XT7. Предполагается, что одна из последних двух моделей дебютирует в нынешнем году.
 
Далее должен быть представлен компактный седан, который выступит в качестве преемника модели Cadillac ATS. Потом ожидается презентация нового CTS. Только после выхода всех перечисленных машин на рынок американцы приступят к разработке флагмана.
 
Есть вероятность, что основой для самого продвинутого и дорогого Cadillac послужит шоу-кар Escala. При этом, американцы не откажутся от традиционных ДВС без гибридных вариаций. До сих пор марка разрабатывает новый V6, а также эксклюзивный V8, который будет использоваться только брендом Cadillac, не распространяясь на другие модели концерна GM.

Иван Головин
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