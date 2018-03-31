Назван ТОП-10 самых популярных премиальных авто с пробегом в РФ

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Назван ТОП-10 самых популярных премиальных авто с пробегом в РФСегодня, 05:00
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Аналитики агентства «АВТОСТАТ» сообщили, что за первые два месяца текущего года жители России приобрели 53,8 тысячи подержанных LCV. Это на 3% меньше, чем
В России продолжает расти спрос на подержанный транспорт. Отечественные аналитики установили, что в августе нынешнего года вторичный авторынок страны вырос на
Аналитики агентства «АВТОСТАТ» провели исследование московского рынка новых легковых автомобилей. По итогам первых двух месяцев 2017 года специалисты