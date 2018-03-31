Назван ТОП-10 самых популярных премиальных авто с пробегом в РФ

Жители России за январь-февраль текущего года приобрели на вторичном рынке 68 155 премиальных автомобилей. В минувшем году за тот же период имел почти такой же результат. Аналитики агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг ТОП-10 таких машин.

П ремиальным автомобилем №1 на вторичном рынке России за отчетный период стал Mercedes-Benz E-Class. За первые два месяца текущего года этот автомобиль разошелся по стране тиражом в 4 580 едини, что на 5% меньше в годовом сравнении.

Вторую позицию в ТОП-10 занял BMW 5. Автомобиль за отчетный период перепродан в количестве 4 274 экземпляров. Спрос на модель на вторичном рынке вырос на 1%. В тройке лидеров также оказался Mercedes-Benz C-Class с результатом в 3 000 проданных машин с «минусом» в 3%.

Четвертую позицию в ТОП-10 занимает Audi A6, проданный в количестве 2 954 единиц, что на 3% больше в годовом сравнении. Первую пятерку замыкает BMW 3 с результатом в 2 937 реализованных автомобилей с «плюсом» в 3%. Во вторую пятерку рейтинга вошли BMW X5 (2 888 ед.; -3%), Lexus RX (2 507 ед.; -8%), Audi A4 (2 379 ед.; +2%), Mercedes-Benz S-Class (2 070 шт.; -9%) и Mercedes-Benz M-Class (1 738 шт.; +1%).

Иван Головин