Представлен удлиненный кроссовер Audi Q5 L для Китая

В Китае состоялась публичная премьера новой генерации модели Audi Q5, которую на местном рынке предложат в «растянутом» исполнении с приставкой L в названии. Отметим, что кроссовер стандартной длины не планируется продавать в Поднебесной.

Зарубежное издание Autohome опубликовало снимки нового Audi Q5 L. Автомобиль прибавил в длину 102 мм по сравнению с глобальной моделью, а его колёсная база увеличилась на 89 мм или до 2 908 мм. Таким образом, удлинённая новинка имеет следующие габариты: 4765х1893х1659 мм. В салоне появилось больше пространства между рядами сидений, а дверные проёмы стали больше.

На китайском рынке Audi Q5 L можно будет приобрести с 2,0-литровым бензиновым турбомотором TFSI с четырьмя цилиндрами, отдача которого может составлять 190 или 252 лошадиные силы. В тандеме с двигателем работают 7-скоростной «робот» S tronic и система полного привода.

Выпуск длиннобазного автомобиля будет вестись на новом предприятии FAW и Volkswagen в Чанчуне, позже здесь же планируется выпускать Q3 следующего поколения. «Короткий» кроссовер сходит с конвейера в Мексике.

Продажи Audi Q5 L в Поднебесной стартуют будущим летом, причём за пределами этой страны новинка не появится. Цены на кроссовер пока не были озвучены, но актуальная модель доступна минимум за 399 600 юаней.

Васисуалий Мурчалов