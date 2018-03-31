В Воронеже запечатлели кабриолет из «Безумного Макса»

Жители Воронежа стали свидетелями необычного автомобиля, который активно обсуждается аудиторией интернет-сообщества «Местоположение ДПС Воронеж» в соцсети «ВКонтакте». Горожане запечатлели машину, которую прозвали кабриолетом из «Безумного Макса».

Действительно автомобиль выглядит устрашающе, и навеивает постапокалиптическое настроение. Поэтому его и ассоциировали с машинами из кинофильма «Безумный Макс». Действительно автомобиль выглядит устрашающе, и навеивает постапокалиптическое настроение. Поэтому его и ассоциировали с машинами из кинофильма «Безумный Макс».

Судя по фотографиям из интернета, кабриолет сделан из отечественной модели ВАЗ-2108. При этом видно, что владелец машины несильно переживал об аккуратности работы по удалению крыши транспортного средства.

Зимой нынешнего года воронежцы уже сравнивали другое транспортное средство с автомобилями из «Безумного Макса». Несколько недель назад один из горожан запечатлел быстроходную траншейную машину советского производства. Она стояла в одном из дворов, и из-за своего плачевного состояния выглядела пугающе. Зимой нынешнего года воронежцы уже сравнивали другое транспортное средство с автомобилями из «Безумного Макса». Несколько недель назад один из горожан запечатлел быстроходную траншейную машину советского производства. Она стояла в одном из дворов, и из-за своего плачевного состояния выглядела пугающе.

Иван Головин