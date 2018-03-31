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| | В Воронеже запечатлели кабриолет из «Безумного Макса»

В Воронеже запечатлели кабриолет из «Безумного Макса»

Сегодня, 04:00
Жители Воронежа стали свидетелями необычного автомобиля, который активно обсуждается аудиторией интернет-сообщества «Местоположение ДПС Воронеж» в соцсети «ВКонтакте». Горожане запечатлели машину, которую прозвали кабриолетом из «Безумного Макса».

 

В Воронеже запечатлели кабриолет из «Безумного Макса»

 

Действительно автомобиль выглядит устрашающе, и навеивает постапокалиптическое настроение. Поэтому его и ассоциировали с машинами из кинофильма «Безумный Макс».
 
Судя по фотографиям из интернета, кабриолет сделан из отечественной модели ВАЗ-2108. При этом видно, что владелец машины несильно переживал об аккуратности работы по удалению крыши транспортного средства.
 

В Воронеже запечатлели кабриолет из «Безумного Макса»

 

Зимой нынешнего года воронежцы уже сравнивали другое транспортное средство с автомобилями из «Безумного Макса». Несколько недель назад один из горожан запечатлел быстроходную траншейную машину советского производства. Она стояла в одном из дворов, и из-за своего плачевного состояния выглядела пугающе.

Иван Головин
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