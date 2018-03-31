В Воронеже запечатлели кабриолет из «Безумного Макса»

Действительно автомобиль выглядит устрашающе, и навеивает постапокалиптическое настроение. Поэтому его и ассоциировали с машинами из кинофильма «Безумный Макс».
Зимой нынешнего года воронежцы уже сравнивали другое транспортное средство с автомобилями из «Безумного Макса». Несколько недель назад один из горожан запечатлел быстроходную траншейную машину советского производства. Она стояла в одном из дворов, и из-за своего плачевного состояния выглядела пугающе.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях