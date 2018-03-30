Volkswagen снижает кредитные ставки на покупку своих моделей в апреле

В апреле в России по программе «Volkswagen Гарант» будет снижена кредитная ставка на машины немецкого бренда. Об этом проинформировал пресс-центр марки.

Модели Polo и Jetta в марте были доступны с кредитной ставкой в 11,9%. В апреле в рамках программы «Volkswagen Гарант» она сократится до 9,5%. При этом, машины можно будет приобрести на основании всего двух документов.

Программа «Volkswagen Гарант» также затрагивает модель Passat. Она будет с апреля предлагаться в кредит со ставкой в 11,5% также при наличии как полного пакета документов, так и на основании двух документов.

Кроме того, программа «Volkswagen Гарант» затрагивает кроссоверы Tiguan и Touareg. Для первого паркетника предусмотрена кредитная ставка в 11,5% при любом пакете документов. Второй вседорожник доступен со ставкой в 12,5% при наличии двух документов. Полный пакет документов снижает кредитную ставку до 10,5%.

Иван Головин