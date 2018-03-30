Volkswagen снижает кредитные ставки на покупку своих моделей в апреле

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Volkswagen снижает кредитные ставки на покупку своих моделей в апрелеСегодня, 18:15
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Немецкий машиностроительный бренд Volkswagen на протяжении 2017 года выпустил больше 6 000 000 машин, что стало рекордом для автопроизводителя. Об этом
Российское подразделение Volkswagen снизило цены на самые продаваемые версии Tiguan. Кроссовер станет дешевле на 110 000 рублей, при этом потребители смогут
Volkswagen предложила жителям РФ приобрести модели Jetta, Polo, Touareg и Tiguan по акционным ценам. Кроме того, немецкий автопроизводитель готов порадовать