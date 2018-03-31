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| | Машины с автокладбищ Volkswagen и Audi будут распроданы

Машины с автокладбищ Volkswagen и Audi будут распроданы

Сегодня, 03:00
На территории США имеются десятки стоянок, в общей сложности содержащие 300 тысяч автомобилей марок Volkswagen и Audi, которых коснулся «дизельный скандал». Все они могут быть распроданы.

 

Машины с автокладбищ Volkswagen и Audi будут распроданы

 

Всего в США сосредоточено 37 стоянок для машин Volkswagen, Audi и других брендов немецкого автогиганта, замешанных в «дизельгейте». К примеру, одним из таких паркингов стал футбольный стадион в Детройте, который некоторое время назад закрыли. В Миннесоте хранилищем для этих автомобилей стала бывшая бумажная фабрика.
 
Все машины, хранящиеся на американских стоянках, поддерживаются в рабочем состоянии, так как производитель заинтересован продать их в США или экспортировать в другие страны. Для этого автомобили получат обновленное программное обеспечение. Официально Volkswagen пока не сообщает об этом, и данную информацию озвучил один из представителей концерна.
 
Ранее американский суд обязал Volkswagen к июню 2019 года выкупить или отремонтировать 85% машин, которых коснулся «дизельгейт». Если производитель этого не сделает, то он снова будет оштрафован.

 

Машины с автокладбищ Volkswagen и Audi будут распроданы

 

Машины с автокладбищ Volkswagen и Audi будут распроданы


Volkswagen оказался в центре дизельного скандала в 2015 году, когда немецкий концерн уличили в использовании несанкционированного ПО. Оно занижало показатели вредных выбросов во время тестирований.

Иван Головин
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