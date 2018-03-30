На Калининградском «Автоторе» стартовала сборка седанов Hyundai Sonata

Калининградский машиностроительный гигант «Автотор» объявил о начале выпуска на своих мощностях модели Hyundai Sonata. На конвейер предприятия отправилась седьмая генерация седана.

Новая Hyundai Sonata сменила на площадке «Автотор» в Калининграде модель Hyundai i40. Она выпускалась предприятием с 2013 года по 2017 год. Кроме того, сейчас завод собирает легковые модели Hyundai Elantra, Grand Santa Fe, Santa Fe Premium и Tucson. Новая Hyundai Sonata сменила на площадке «Автотор» в Калининграде модель Hyundai i40. Она выпускалась предприятием с 2013 года по 2017 год. Кроме того, сейчас завод собирает легковые модели Hyundai Elantra, Grand Santa Fe, Santa Fe Premium и Tucson.

Сотрудничество предприятия «Автотор» и Hyundai Motor Company берет свое начало в 2013 году, когда на заводе началась сборка легковых машин южнокорейского автогиганта. В 2016 году партнеры договорились о стратегическом взаимодействии в инвестиционном проекте, с начала реализации которого собрано порядка 75 тысяч машин Hyundai.

Компания «Автотор» была основана в 1994 году, и уже в 1997 году на ее конвейер отправились первые машины. Сейчас предприятием ведется выпуск 30 моделей брендов BMW, TATA Daewoo, KIA, Hyundai и FAW. В минувшем году завод увеличил производственные объемы на 53,2% в сравнении с 2016 годов, выпустив 144 561 автомобиль. В нынешнем году калининградское предприятие рассчитывает улучшить свои показатели на 30-45%.

Иван Головин