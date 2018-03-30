Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

«Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД Полина Гагарина опубликовала трогательное поздравление с днем рождения от детей Хоккеист «Кузбасса» возил родных погибших в Кемерово всю ночь Лена Миро призвала «старый» состав «ВИА Гры» заявить о сексуальных домогательствах В Британии сотрудник скорой помощи снимал на видео голых футболистов В Ростове жалуются на хамов-водителей Ростовчан предупреждают об «убийственной» маршрутке
| | На Калининградском «Автоторе» стартовала сборка седанов Hyundai Sonata

На Калининградском «Автоторе» стартовала сборка седанов Hyundai Sonata

Сегодня, 16:26
Калининградский машиностроительный гигант «Автотор» объявил о начале выпуска на своих мощностях модели Hyundai Sonata. На конвейер предприятия отправилась седьмая генерация седана.

 

На Калининградском «Автоторе» стартовала сборка седанов Hyundai Sonata

 

Новая Hyundai Sonata сменила на площадке «Автотор» в Калининграде модель Hyundai i40. Она выпускалась предприятием с 2013 года по 2017 год. Кроме того, сейчас завод собирает легковые модели Hyundai Elantra, Grand Santa Fe, Santa Fe Premium и Tucson.
 
Сотрудничество предприятия «Автотор» и Hyundai Motor Company берет свое начало в 2013 году, когда на заводе началась сборка легковых машин южнокорейского автогиганта. В 2016 году партнеры договорились о стратегическом взаимодействии в инвестиционном проекте, с начала реализации которого собрано порядка 75 тысяч машин Hyundai.

 

На Калининградском «Автоторе» стартовала сборка седанов Hyundai Sonata

 

На Калининградском «Автоторе» стартовала сборка седанов Hyundai Sonata

 

На Калининградском «Автоторе» стартовала сборка седанов Hyundai Sonata

 
Компания «Автотор» была основана в 1994 году, и уже в 1997 году на ее конвейер отправились первые машины. Сейчас предприятием ведется выпуск 30 моделей брендов BMW, TATA Daewoo, KIA, Hyundai и FAW. В минувшем году завод увеличил производственные объемы на 53,2% в сравнении с 2016 годов, выпустив 144 561 автомобиль. В нынешнем году калининградское предприятие рассчитывает улучшить свои показатели на 30-45%.

Иван Головин
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
«Автотор» запустит полный цикл производства грузовиков Hyundai HD78
«Автотор» запустит полный цикл производства грузовиков Hyundai HD78

Калининградский завод "Автотор" намерен запустить производство коммерческих грузовиков Hyundai HD78 по полному технологическому циклу – окраска и сварка. Об

В Калининграде на заводе «Автотор» начат выпуск грузовиков Hyundai HD35
В Калининграде на заводе «Автотор» начат выпуск грузовиков Hyundai HD35

В Калининграде на мощностях завода «Автотор» начата сборка малотоннажных грузовиков Hyundai HD35. Об этом известил прессу представитель автохолдинга Сергей

Завод Hyundai в Калининграде начал выпуск трех новых моделей
Завод Hyundai в Калининграде начал выпуск трех новых моделей

На заводе «Автотор» в Калининграде 19 мая началась сборка трех новых моделей южнокорейского автомобилестроительного гиганта Huyndai. Теперь предприятие может

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости