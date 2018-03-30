Кроссовер KIA Sportage получил альтернативную версию

Разработчики отметили, что прежде всего новая версия KIA Sportage призвана упорядочить модельную линейку бренда в КНР, так как на местном рынке модели бренда получают новые названия, такие как KIA KX3.
Новый KIA KX5 получил 4 460 мм длины, ширина и высота составляют 1 850 мм и 1 695 мм соответственно, а расстояние между колесными осями составит 2 640 мм. Под капотом кроссовера для КНР расположился 2,0-литровый атмосферный мотор линейки Nu, который способен генерировать 161 лошадиную силу.
Напомним, что российская версия KIA Sportage доступна для покупки по минимальной цене в 1 096 000 рублей. Моторная линейка состоит из 2,0 литрового агрегата MPI, 1,6-литрового мотора T-GDI, а также CRDi объёмом в 2,0 литра.
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