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| | Кроссовер KIA Sportage получил альтернативную версию

Кроссовер KIA Sportage получил альтернативную версию

Сегодня, 17:00
Южнокорейская копания KIA готовится вывести на автомобильный рынок Поднебесной альтернативную версию кроссовера KIA Sportage, которая получит название KIA KX5. Отмечается, что модель призвана заменить продающийся в Китае Sportage третьего поколения, так как в мире реализуется уже четвертая генерация кроссовера.


Кроссовер KIA Sportage получил альтернативную версию

 

Разработчики отметили, что прежде всего новая версия KIA Sportage призвана упорядочить модельную линейку бренда в КНР, так как на местном рынке модели бренда получают новые названия, такие как KIA KX3.

Новый KIA KX5 получил 4 460 мм длины, ширина и высота составляют 1 850 мм и 1 695 мм соответственно, а расстояние между колесными осями составит 2 640 мм. Под капотом кроссовера для КНР расположился 2,0-литровый атмосферный мотор линейки Nu, который способен генерировать 161 лошадиную силу.


Кроссовер KIA Sportage получил альтернативную версию

 

Кроссовер KIA Sportage получил альтернативную версию

 

Кроссовер KIA Sportage получил альтернативную версию

 

Кроссовер KIA Sportage получил альтернативную версию

 

Напомним, что российская версия KIA Sportage доступна для покупки по минимальной цене в 1 096 000 рублей. Моторная линейка состоит из 2,0 литрового агрегата MPI, 1,6-литрового мотора T-GDI, а также CRDi объёмом в 2,0 литра.
Васисуалий Мурчалов
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