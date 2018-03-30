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| | В России разработают ГОСТ для оценки ретромобилей

В России разработают ГОСТ для оценки ретромобилей

Сегодня, 15:27
Имеется в виду специальный стандарт для винтажного транспорта, в необходимости которого уверен Росстандарт. Также ГОСТ применим и для спорткаров.

В России разработают ГОСТ для оценки ретромобилей

 

Стандартизацией ретромобилей в России можно будет добиться эффективного внедрения специальных госномеров для них. Кроме того, для винтажного транспорта в стране могут быть разработаны особые ПДД.
 
По словам руководителя Росстандарта Алексея Кулешова, в нынешнее время вопросы оценки ретрокаров и спортивных машин в стране практически не имеют нормативного регулирования. Многие россияне увлечены винтажным транспортом, однако не могут полноценно использовать его в силу особенностей технического регламента безопасности в РФ, который не распространяется на легковую автотехнику и мотоциклы старше 30 лет в их оригинальном состоянии. При этом нет норм оценки этой оригинальности.
 
Алексей Кулешов придерживается мнения, согласно которому данную проблему можно решить путем внедрения новых стандартов. Применение единых правил для ретрокаров и спортивных машин позволит проводить их идентификацию, а также понимать, каким старым машинам нужно присваивать особые госномера, над которыми сейчас работает МВД.
 
По словам Алексея Кулешова, на разработку нового ГОСТа уйдет порядка полутора лет. Чтобы проводить оценку машин, необходимо создать специальные лаборатории.

Иван Головин
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