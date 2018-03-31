Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Дану Борисову заподозрили в пиаре и заработке на суде за дочь Российский космонавт показал последствия засухи на Енисее Сергей Шнуров анонсировал масштабный концерт в Петербурге Появилось новое обновление Android Oreo для Samsung Galaxy Note 8 Дочь Веры Брежневой умилила поклонников своей красотой Xiaomi анонсировал выпуск нескольких смартфонов с плохими процессорами Не может ничего добиться: Подписчики унизили Волочкову за пустую болтовню В Нидерландах на снимках Google Maps обнаружили НЛО «Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака
| | FAW назвала цены на "президентский" седан Honhqi H5

FAW назвала цены на "президентский" седан Honhqi H5

Сегодня, 07:00
Китайский люксовый бренд Honhqi H5, принадлежащий концерну FAW, озвучил предварительную стоимость нового премиального седана Honhqi H5. Отмечается, что новинка дебютирует на рынке КНР до конца 2018 года и получит ценник в 160 000 – 200 000 юаней (примерно 1 470 000 – 1 835 000 рублей).


FAW назвала цены на "президентский" седан Honhqi H5

 

Новый Honhqi H5 выполнен на базе знакомого россиянам седана Mazda6, который в дилерских центрах КНР реализуется под именем Mazda Atenza. Создать новый китайский седан удалось благодаря сотрудничеству FAW и Mazda – обе компании имеют совместное производство в КНР.

Honhqi H5 получил стильную переднюю часть кузова, которая примечательна большой хромированной решеткой радиатора, а также специальным красным акцентом в центре капота. Стоит отметить, что «донорский» Mazda6 в КНР стоит 175 800 (1 615 000 рублей).

 

FAW назвала цены на "президентский" седан Honhqi H5

 

FAW назвала цены на "президентский" седан Honhqi H5

 

FAW назвала цены на "президентский" седан Honhqi H5

 

Под капотом нового Honhqi H5 расположился 1,8-литровый бензиновый мотор, который способен генерировать 178 лошадиных сил. Бренд Hongqi разрабатывает автомобили для политической элиты КНР с 1958 года, а отдельные модели продают всем желающим – нечто подобное планируется реализовать в российском проекте «Кортеж».
Васисуалий Мурчалов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Новый кроссовер Haval H4 дебютирует на рынке в марте
Новый кроссовер Haval H4 дебютирует на рынке в марте

Китайский автогигант Great Wall планирует вывести на домашний рынок новый кроссовер Haval H4, который появится на витрина дилерских центров КНР в марте 2018

Седан Mazda6 нового поколения дебютирует в Лос-Анджелесе
Седан Mazda6 нового поколения дебютирует в Лос-Анджелесе

Компания Mazda намерена представить новую генерацию седана Mazda6 на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроет свои двери 29 ноября. Стоимость новинки не

В Китае состоялась презентация модифицированного седана Mazda 6 Atenza
В Китае состоялась презентация модифицированного седана Mazda 6 Atenza

В Китае публика благодушно встретила долгожданный седан Mazda 6 Atenza. Компания анонсировала технические характеристики автомобиля и его предварительную

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости