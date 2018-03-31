FAW назвала цены на "президентский" седан Honhqi H5

Китайский люксовый бренд Honhqi H5, принадлежащий концерну FAW, озвучил предварительную стоимость нового премиального седана Honhqi H5. Отмечается, что новинка дебютирует на рынке КНР до конца 2018 года и получит ценник в 160 000 – 200 000 юаней (примерно 1 470 000 – 1 835 000 рублей).





Новый Honhqi H5 выполнен на базе знакомого россиянам седана Mazda6, который в дилерских центрах КНР реализуется под именем Mazda Atenza. Создать новый китайский седан удалось благодаря сотрудничеству FAW и Mazda – обе компании имеют совместное производство в КНР.Honhqi H5 получил стильную переднюю часть кузова, которая примечательна большой хромированной решеткой радиатора, а также специальным красным акцентом в центре капота. Стоит отметить, что «донорский» Mazda6 в КНР стоит 175 800 (1 615 000 рублей).

Васисуалий Мурчалов

Под капотом нового Honhqi H5 расположился 1,8-литровый бензиновый мотор, который способен генерировать 178 лошадиных сил. Бренд Hongqi разрабатывает автомобили для политической элиты КНР с 1958 года, а отдельные модели продают всем желающим – нечто подобное планируется реализовать в российском проекте «Кортеж».