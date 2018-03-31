FAW назвала цены на "президентский" седан Honhqi H5

Новый Honhqi H5 выполнен на базе знакомого россиянам седана Mazda6, который в дилерских центрах КНР реализуется под именем Mazda Atenza. Создать новый китайский седан удалось благодаря сотрудничеству FAW и Mazda – обе компании имеют совместное производство в КНР.
Honhqi H5 получил стильную переднюю часть кузова, которая примечательна большой хромированной решеткой радиатора, а также специальным красным акцентом в центре капота. Стоит отметить, что «донорский» Mazda6 в КНР стоит 175 800 (1 615 000 рублей).
Под капотом нового Honhqi H5 расположился 1,8-литровый бензиновый мотор, который способен генерировать 178 лошадиных сил. Бренд Hongqi разрабатывает автомобили для политической элиты КНР с 1958 года, а отдельные модели продают всем желающим – нечто подобное планируется реализовать в российском проекте «Кортеж».
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