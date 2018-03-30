Модели DFM AX7 и DFM H30 Сross доступны для покупки со скидкой

Согласно данным СМИ, при покупке кроссовера DFM AX70 или высокого хэтчбека DFM H30 Cross клиенты могут воспользоваться услугой Trade-In, что позволит снизить стоимость нового автомобиля на 50 000 рублей. Данные условия могут сочетаться с кредитными программами.
Помимо этого, при выборе нового кроссовера DFM AX7 в комплектации Prestige с АКПП клиенты могут сэкономить дополнительные 50 000 рублей. Стоимость модели при этом составит 1 079 000 рублей.
Что касается хэтчбека DFM H30 Cross, то данная модель в варианте исполнения Comfort с механической коробкой будет стоить минимум 599 000 рублей. Выгода также составляет дополнительные 50 000 рублей.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях