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| | Модели DFM AX7 и DFM H30 Сross доступны для покупки со скидкой

Модели DFM AX7 и DFM H30 Сross доступны для покупки со скидкой

Сегодня, 23:00
Компания «Дунфэн Мотор Рус», которая является официальным представителем Dongfeng, объявляет о старте новых специальных предложений, которые позволят сэкономить при покупке кроссовера DFM AX7 и хэтчбека DFM H30 Cross. Отмечается, что кроме того клиентам доступны специальные кредитные программы в рамках DFM Finance.

Модели DFM AX7 и DFM H30 Сross доступны для покупки со скидкой

 

Согласно данным СМИ, при покупке кроссовера DFM AX70 или высокого хэтчбека DFM H30 Cross клиенты могут воспользоваться услугой Trade-In, что позволит снизить стоимость нового автомобиля на 50 000 рублей. Данные условия могут сочетаться с кредитными программами.

Помимо этого, при выборе нового кроссовера DFM AX7 в комплектации Prestige с АКПП клиенты могут сэкономить дополнительные 50 000 рублей. Стоимость модели при этом составит 1 079 000 рублей.

Что касается хэтчбека DFM H30 Cross, то данная модель в варианте исполнения Comfort с механической коробкой будет стоить минимум 599 000 рублей. Выгода также составляет дополнительные 50 000 рублей.
Васисуалий Мурчалов
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