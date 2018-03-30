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| | Эксперты: Как изменится жизнь российских автомобилистов в апреле

Эксперты: Как изменится жизнь российских автомобилистов в апреле

Сегодня, 13:44
В апреле нынешнего года в силу вступают сразу несколько измененных правил и законов, которые затронут всех российских автолюбителей. Прежде всего речь идёт об увеличении утилизационного сбора, а также о новом пункте в правилах дорожного движения.

Эксперты: Как изменится жизнь российских автомобилистов в апреле

 

Прежде всего стоит отметить, что с 1 апреля нынешнего года повышаются коэффициенты утилизационного сбора, что больше всего коснется самых популярных в России автомобилей. Отмечается, что утилизационный сбор в случае автомобилей, которые оснащаются моторами объёмом от 1,0 до 2,0 литра, увеличится на 90% до 84 000 рублей. Также утилизационный сбор может расти в зависимости от возраста автомобиля.

Что касается автомобилей, объём двигателя которых составляет от 2,0 до 3,0 литров, то в данном случае утилизационный сбор увеличится на 49,3% до 126 000 рублей. Таким образом, стоимость моделей массового сегмента на первичном и вторичном рынке увеличится.

Кроме того, в ПДД России появится новый пункт, который предусматривает введение новой дорожной разметки и знака. Так, на так называемую «вафельную» разметку запрещается заезжать в том случае, если впереди образовалась пробка. За нарушение правила предусмотрен штраф в 1 000 рублей. Разметка также может применяться со знаком «Участок перекрестка».
Васисуалий Мурчалов
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