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| | Новым вице-президентом «АвтоВАЗ» по финансам назначен Алексей Бобров

Новым вице-президентом «АвтоВАЗ» по финансам назначен Алексей Бобров

Сегодня, 15:16
По решению совета директоров российской машиностроительной компании «АвтоВАЗ», ее новым исполнительным вице-президентом по финансам стал Алексей Бобров. На новую должность он заступит 2 апреля текущего года, о чем сообщила пресс-служба отечественного предприятия.

 

Новым вице-президентом «АвтоВАЗ» по финансам назначен Алексей Бобров

 

До последнего времени финансовый блок ПАО «АвтоВАЗ» возглавлял Штефан Мауэрер. Данный пост он занял в 2015 году, однако теперь специалист заявил о решении покинуть российскую компанию и продолжить свою карьеру за ее пределами. При этом до 1 мая текущего года господин Мауэрер будет выступать в роли старшего советника президента предприятия.
 
Алексей Бобров имеет богатый опыт работы в крупных компаниях. Ранее ему довелось сотрудничать с Ernst Young, Lafarge, Michelin Group и Euromaster. В последней специалист работал главным финансовым директором.
 
Компания Euromaster представляет собой дочернюю организацию французского производителя покрышек Michelin. Она контролирует масштабную сеть шинных и технических центров в количестве более двух тысяч заведений в 17 странах Европы.
 
Николя Мор, глава ПАО «АвтоВАЗ» прокомментировал решение совета директоров компании о назначении Алексея Боброва вице-президентом ее финансового блока. По словам топ-менеджера, новый специалист поспособствует развитию компании, а ее команды будут во всем его поддерживать.

Иван Головин
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