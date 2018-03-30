Новым вице-президентом «АвтоВАЗ» по финансам назначен Алексей Бобров

По решению совета директоров российской машиностроительной компании «АвтоВАЗ», ее новым исполнительным вице-президентом по финансам стал Алексей Бобров. На новую должность он заступит 2 апреля текущего года, о чем сообщила пресс-служба отечественного предприятия.

До последнего времени финансовый блок ПАО «АвтоВАЗ» возглавлял Штефан Мауэрер. Данный пост он занял в 2015 году, однако теперь специалист заявил о решении покинуть российскую компанию и продолжить свою карьеру за ее пределами. При этом до 1 мая текущего года господин Мауэрер будет выступать в роли старшего советника президента предприятия.

Алексей Бобров имеет богатый опыт работы в крупных компаниях. Ранее ему довелось сотрудничать с Ernst Young, Lafarge, Michelin Group и Euromaster. В последней специалист работал главным финансовым директором.

Компания Euromaster представляет собой дочернюю организацию французского производителя покрышек Michelin. Она контролирует масштабную сеть шинных и технических центров в количестве более двух тысяч заведений в 17 странах Европы.

Николя Мор, глава ПАО «АвтоВАЗ» прокомментировал решение совета директоров компании о назначении Алексея Боброва вице-президентом ее финансового блока. По словам топ-менеджера, новый специалист поспособствует развитию компании, а ее команды будут во всем его поддерживать.

Иван Головин