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| | Блогер рассказал, как в США попадают советские автомобили

Блогер рассказал, как в США попадают советские автомобили

Сегодня, 09:00
Оператор и фотограф Павел Суслов, проживающий в Соединенных Штатах, в своем блоге рассказал о том, как до американских берегов добираются советские раритетные автомобили. Блогер отметил, что сегодня в США зарождается тренд на коллекционирование советской классики.

Блогер рассказал, как в США попадают советские автомобили

 

Господин Суслов отметил, что на сегодняшний день в США зарождается глобальное увлечение советскими автомобилями. Крупнейший клуб поклонников находится в Сиэтле, а в Лос-Анджелесе появился крупный клуб-музей «СССРGarage». Кроме того, сборы поклонников машин из СССР организуются в Нью-Йорке, Чикаго и Майами.

На последнем шоу «СССР Car Show», которое было организовано в Лос-Анджелесе, показали порядка 18 раритетных советских автомобилей, хотя год назад на мероприятия прибыли всего 10 машин. Кроме того, на общих сборах поклонников мировых ретро-автомобилей советские модели привлекают особое внимание.

Блогер рассказал, как в США попадают советские автомобили

 

Отмечается, что чаще всего в Соединенные Штаты советские автомобили попадают из Канады, куда вплоть до 1997 года поставлялись LADA Niva, LADA Samara и LADA-2107. Также нередки случаи, когда автомобили на заказ поставляют из России, Украины, Беларуси и Казахстана.
Васисуалий Мурчалов
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