В Дагестане заработают новые прогрессивные камеры фиксации нарушений ПДД

Следует напомнить. Что системы фиксации нарушений ПДД деактивировали 27 октября 2017 года по причине непогашенной задолженности. Из-за этого инженеры фирмы демонтировали свое оборудование на ряде участках Махачкалы. Теперь же на этих площадках появятся прогрессивные камеры.
Отмечается, что к европейскому Чемпионату по спортивной борьбе такие системы установят на трассе Махачкала-Каспийск. Их установка предусматривается договором между республиканскими властями и «Мэйкор» от 2014 года, а его действие завершается в 2019 году.
Названные комплексы призваны контролировать скорость авто на всем маршруте его движения. Точное время и место превышения режима скорости на площадке контролируется ГЛОНАСС-системой. Собственно сам аппарат нельзя отыскать радар-детектором. Один такой прибор может контролировать три полосы движения и его можно установить на столбах линий электропередач.
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