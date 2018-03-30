В Дагестане заработают новые прогрессивные камеры фиксации нарушений ПДД

Глава бюджетной организации «Безопасный Дагестан» Вагиф Диярханов сообщает, что республика в полном объеме выплатила задолженность фирме «Мэйкор». Компания осуществляет в Дагестане установку и обслуживание камер видеофиксации нарушений ПДД.

Дмитрий Павличко

Следует напомнить. Что системы фиксации нарушений ПДД деактивировали 27 октября 2017 года по причине непогашенной задолженности. Из-за этого инженеры фирмы демонтировали свое оборудование на ряде участках Махачкалы. Теперь же на этих площадках появятся прогрессивные камеры.Отмечается, что к европейскому Чемпионату по спортивной борьбе такие системы установят на трассе Махачкала-Каспийск. Их установка предусматривается договором между республиканскими властями и «Мэйкор» от 2014 года, а его действие завершается в 2019 году.Названные комплексы призваны контролировать скорость авто на всем маршруте его движения. Точное время и место превышения режима скорости на площадке контролируется ГЛОНАСС-системой. Собственно сам аппарат нельзя отыскать радар-детектором. Один такой прибор может контролировать три полосы движения и его можно установить на столбах линий электропередач.