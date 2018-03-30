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| | Омичка продает коллекцию ретро-автомобилей и мотоциклов за 8 млн рублей

Омичка продает коллекцию ретро-автомобилей и мотоциклов за 8 млн рублей

Сегодня, 11:42
Жительница Омска выставила на продажу крупную коллекцию раритетных автомобилей и мотоциклов, которую женщина оценила в 8 000 000 рублей. Примечательно, что в «ретро-набор» входят девять автомобилей, шесть мотоциклов и мотороллер.

Омичка продает коллекцию ретро-автомобилей и мотоциклов за 8 млн рублей

 

Омичка продает коллекцию ретро-автомобилей и мотоциклов за 8 млн рублей

 

На страницах российского автомобильного портала Drom.ru появилось объявление о продаже коллекции раритетных автомобилей советского производства, которую продает женщина из Омска. Отмечается, что потенциальным клиентам для покупки предложены дав автомобиля ЗАЗ-965 1966 и 1967 годов выпуска, а также модель ЗАЗ-968, которая была выпущена в 1972 году и требует реставрации.

Помимо этого, коллекционеров могут заинтересовать такие модели как ГАЗ-12 1960 года выпуска, а также Москвич-21, Москвич-402 и Москвич-407, выпущенные 1959, 1954 и 1963 годах соответственно.

Омичка продает коллекцию ретро-автомобилей и мотоциклов за 8 млн рублей

 

Омичка продает коллекцию ретро-автомобилей и мотоциклов за 8 млн рублей

 

Примечательно, что относительно «новым» автомобилем в коллекции является ЛУАЗ 1976 года выпуска, а линейка мотоциклов представлена моделями от марок «Вятка», «Турист», «Ява» и BMW. Кроме того, в коллекцию входит и практичный мотороллер «Муравей». Все модели исправны и имеют действительный ПТС.
Васисуалий Мурчалов
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