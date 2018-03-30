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| | Возрожденная SWM Motors представила новый пятиместный кроссовер G01

Возрожденная SWM Motors представила новый пятиместный кроссовер G01

Сегодня, 12:01
Возрожденная итальянская марка SWM, поглощенная китайским машиностроительным гигантом Brilliance, провела презентацию своего нового пятиместного кроссовера. Автомобиль дебютировал в рамках специального мероприятия в Милане.

 

Возрожденная SWM Motors представила новый пятиместный кроссовер G01

 

Новый компактный кроссовер получил название SWM G01. Разработкой внешней составляющей транспортного средства занимались итальянские дизайнеры, а выпуск автомобиля налажен в Китае.
 
Основой для кроссовера SWM G01 послужила совершенно новая производственная архитектура, разработанная именно для нового паркетника. Габариты транспортного средства пока не озвучиваются, но и без этого видно, что по размерам автомобиль схож с моделями Audi Q5 или Skoda Kodiaq.
 
Сейчас марку SWM представляют два компактных кросс-вэна, называющихся X3 и X7. Новый кроссовер бренда существенно отличается от своих «собратьев» внешностью. По некоторым данным, паркетник будет оснащаться 1,5-литровой бензиновой установкой, производительность которой составит 156 лошадиных сил. В апреле нынешнего года в Пекине состоится мотор-шоу, в рамках которого будут озвучены подробности итальянско-китайского автомобиля.


Возрожденная SWM Motors представила новый пятиместный кроссовер G01

 

Возрожденная SWM Motors представила новый пятиместный кроссовер G01

 

Возрожденная SWM Motors представила новый пятиместный кроссовер G01

 

Возрожденная SWM Motors представила новый пятиместный кроссовер G01

 

SWM ушел с рынка в 1984 году. Он специализировался по выпуску мотоциклов и автомобилей. В те времена итальянская марка называлась SVVM. Свое нынешнее название она обрела в 2014 году, когда ее возродила компания Brilliance.

Иван Головин
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