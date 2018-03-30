Возрожденная SWM Motors представила новый пятиместный кроссовер G01

Возрожденная итальянская марка SWM, поглощенная китайским машиностроительным гигантом Brilliance, провела презентацию своего нового пятиместного кроссовера. Автомобиль дебютировал в рамках специального мероприятия в Милане.

Новый компактный кроссовер получил название SWM G01. Разработкой внешней составляющей транспортного средства занимались итальянские дизайнеры, а выпуск автомобиля налажен в Китае. Новый компактный кроссовер получил название SWM G01. Разработкой внешней составляющей транспортного средства занимались итальянские дизайнеры, а выпуск автомобиля налажен в Китае.

Основой для кроссовера SWM G01 послужила совершенно новая производственная архитектура, разработанная именно для нового паркетника. Габариты транспортного средства пока не озвучиваются, но и без этого видно, что по размерам автомобиль схож с моделями Audi Q5 или Skoda Kodiaq.

С ейчас марку SWM представляют два компактных кросс-вэна, называющихся X3 и X7. Новый кроссовер бренда существенно отличается от своих «собратьев» внешностью. По некоторым данным, паркетник будет оснащаться 1,5-литровой бензиновой установкой, производительность которой составит 156 лошадиных сил. В апреле нынешнего года в Пекине состоится мотор-шоу, в рамках которого будут озвучены подробности итальянско-китайского автомобиля.





SWM ушел с рынка в 1984 году. Он специализировался по выпуску мотоциклов и автомобилей. В те времена итальянская марка называлась SVVM. Свое нынешнее название она обрела в 2014 году, когда ее возродила компания Brilliance. SWM ушел с рынка в 1984 году. Он специализировался по выпуску мотоциклов и автомобилей. В те времена итальянская марка называлась SVVM. Свое нынешнее название она обрела в 2014 году, когда ее возродила компания Brilliance.

Иван Головин