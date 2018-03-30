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| | Кроссовер Acura MDX получил спортивную версию A-Spec

Кроссовер Acura MDX получил спортивную версию A-Spec

Сегодня, 14:01
В прошлом году японские машиностроители начали внедрение спортивного пакета A-Spec в модели Acura. Изначально им оснастили седаны ILX и TLX, сделали его базовым в новом вседорожнике RDX. Теперь такая участь настигла кроссовера Acura MDX, существенно обновленного в 2016 году.
 

Кроссовер Acura MDX получил спортивную версию A-Spec

 

Технически кроссовер Acura MDX при внедрении спортивного пакета A-Spec не меняется. При этом автомобиль оснащается иными бамперами с крупными воздухозаборниками спереди и псевдодиффузором сзади. Также для машины предусмотрены колесные диски размерностью 20 дюймов, «обутые» в низкопрофильную резину. Осветители вседорожника получили черные подложки. Кроме этого, транспортное средство дополняется большими выхлопными патрубками и радиаторной решеткой.
 
Спортивности салону кроссовера Acura MDX придают вставки и швы красного цвета. Кресла машины обиты кожей и замшей. Педали автомобиля обзавелись металлическими накладками, а переднюю панель украшают элементы, имитирующие углепластик. Приборы также получили красный декор.

 

Кроссовер Acura MDX получил спортивную версию A-Spec

 

Кроссовер Acura MDX получил спортивную версию A-Spec

 

Кроссовер Acura MDX получил спортивную версию A-Spec

 

Кроссовер Acura MDX получил спортивную версию A-Spec

 

Кроссовер Acura MDX будет продаваться в спортивной версии A-Spec только в полноприводном исполнении. На рынок машина отправится с атмосферным 3,5-литровым агрегатом тягой 294 лошадиных силы и с гибридной силовой установкой Sport Hybrid, выдающей тягу в 325 л.с.
 

Пакет A-Spec и его успешность вдохновили японцев на то, чтобы возродить заряженные версии Type-S. Последней «подогретой» Acura стала TLX в 2008 году. Высокопроизводительные новинки марки появятся в ближайшие годы.

Иван Головин
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