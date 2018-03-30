Новый кроссовер Audi SQ2 "засветился" на тестах без камуфляжа

Немецкие машиностроители отправили «подогретый» кроссовер Audi SQ2 на испытания. Об этом свидетельствуют фотографии автомобильных папарацци, которые запечатлели вседорожник, когда он практически без камуфляжа тестировался на зимних европейских дорогах.

Общественность познакомят с кроссовером SQ2 будущей осенью. Дебют транспортного средства состоится в рамках Международного мотор-шоу в Париже. Проектированием вседорожника занимаются инженеры подразделения Audi Sport.

Судя по шпионским фотографиям, кроссовер Audi SQ2 получил пересмотренным передний бампер с большими воздухозаборниками. Кроме того, для автомобиля предусмотрены сдвоенные выхлопные патрубки, которые также видны на кадрах папарацци. Ранее сообщалось, что машина будет оснащаться усиленными тормозами и более жесткой подвеской.

Модель S3 стала «донором» мотора для кроссовера Audi SQ2. Подкапотное пространство вседорожника займет двигатель объемом 2.0 литра с нагнетателем. Его производительность составляет 280 лошадиных сил. Комплектуется агрегат семидиапазонной роботизированной трансмиссией и фирменным полным приводом Quattro.

Конец минувшего года ознаменовался для кроссовера Audi Q2 началом выпуска его удлиненной версии L с увеличенной колесной базой. Автомобиль получил более просторный салон. Его производство ведется на немецко-китайском предприятии Volkswagen-FAW в КНР.

Иван Головин