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| | Китайская компания Sokon показала 1073-сильный электрокроссовер

Китайская компания Sokon показала 1073-сильный электрокроссовер

Сегодня, 09:38
Молодой бренд SF Motors, основанный китайским производителем коммерческой техники Sokon, презентовал концепт нового полностью электрического кроссовера. Примечательно, что дебют модели состоялся в Калифорнии, а производить такие электрокары будут на американском заводе AM General, который ранее собирал легендарные внедорожники Hummer.

Китайская компания Sokon показала 1073-сильный электрокроссовер

 

Согласно данным американских автомобильных порталов, компания Sokon презентовала сразу два кроссовера, которые выполнены на единой модульной платформе. Отмечается, что речь идёт о моделях SF5 и SF7, которые могут оснащаться двумя, тремя и даже четырьмя электрическими моторами.

Примечательно, что разработка производственных платформ и дизайна осуществляется специалистами компании SF, а силовые установки выполнены стартапом, основанным Мартином Эберхардом – именно этот инженер стоял у истоков компании Tesla.

Китайская компания Sokon показала 1073-сильный электрокроссовер

 

Китайская компания Sokon показала 1073-сильный электрокроссовер

 

Китайская компания Sokon показала 1073-сильный электрокроссовер

 

Технические характеристики модели пока не раскрыты, но разработчики отметили, что силовая установка новых SF5 и SF7 в «топовом» варианте исполнения способна генерировать 1 073 лошадиные силы. Запас хода кроссоверов на одном заряде литий-ионных аккумуляторов достигает 500 километров.
Васисуалий Мурчалов
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