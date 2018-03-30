Китайская компания Sokon показала 1073-сильный электрокроссовер

Согласно данным американских автомобильных порталов, компания Sokon презентовала сразу два кроссовера, которые выполнены на единой модульной платформе. Отмечается, что речь идёт о моделях SF5 и SF7, которые могут оснащаться двумя, тремя и даже четырьмя электрическими моторами.
Примечательно, что разработка производственных платформ и дизайна осуществляется специалистами компании SF, а силовые установки выполнены стартапом, основанным Мартином Эберхардом – именно этот инженер стоял у истоков компании Tesla.
Технические характеристики модели пока не раскрыты, но разработчики отметили, что силовая установка новых SF5 и SF7 в «топовом» варианте исполнения способна генерировать 1 073 лошадиные силы. Запас хода кроссоверов на одном заряде литий-ионных аккумуляторов достигает 500 километров.
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