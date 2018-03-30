Китайская компания Sokon показала 1073-сильный электрокроссовер

Молодой бренд SF Motors, основанный китайским производителем коммерческой техники Sokon, презентовал концепт нового полностью электрического кроссовера. Примечательно, что дебют модели состоялся в Калифорнии, а производить такие электрокары будут на американском заводе AM General, который ранее собирал легендарные внедорожники Hummer.

Согласно данным американских автомобильных порталов, компания Sokon презентовала сразу два кроссовера, которые выполнены на единой модульной платформе. Отмечается, что речь идёт о моделях SF5 и SF7, которые могут оснащаться двумя, тремя и даже четырьмя электрическими моторами.Примечательно, что разработка производственных платформ и дизайна осуществляется специалистами компании SF, а силовые установки выполнены стартапом, основанным Мартином Эберхардом – именно этот инженер стоял у истоков компании Tesla.

Васисуалий Мурчалов

Технические характеристики модели пока не раскрыты, но разработчики отметили, что силовая установка новых SF5 и SF7 в «топовом» варианте исполнения способна генерировать 1 073 лошадиные силы. Запас хода кроссоверов на одном заряде литий-ионных аккумуляторов достигает 500 километров.