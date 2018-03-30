В Индии Suzuki Vitara Brezza начнут выпускать под брендом Toyota

В соответствии с данными, обнародованными обозревателями профильных азиатских СМИ, японские машиностроительные компании Toyota и Suzuki начали укреплять свое сотрудничество. На авторынок Индии выйдет немного переработанный кроссовер Suzuki Vitara Brezza, выпущенный под брендом Toyota.

Дмитрий Павличко

Эксперты отмечают, что модель имеет довольно высокую востребованность на местном авторынке. За два года нахождения на рынке она разошлась в количестве больше 210 000 штук.Suzuki Vitara Brezza собирается инженерами Maruti Suzuki. В подкапотном пространстве разместится 90-сильный 1,3-литровый дизельный мотор. Кроме него предусмотрят еще 101-сильный 1-литровый двигатель. Они смогут функционировать в паре с 5-диапазонной «механикой».В функциональном списке авто значатся ABS, EBD, ручное управление кондиционера, водительский эйрбэг, стеклоподъемники с электроприводом и аудиосистема с двумя динамиками. Топовые варианты снабдили двухцветным кузовом, мультимедийным центром с тачскрином и камерой заднего обзора. За машину придется выложить от 10 500 долларов.