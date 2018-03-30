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| | В Индии Suzuki Vitara Brezza начнут выпускать под брендом Toyota

В Индии Suzuki Vitara Brezza начнут выпускать под брендом Toyota

Сегодня, 10:00
В соответствии с данными, обнародованными обозревателями профильных азиатских СМИ, японские машиностроительные компании Toyota и Suzuki начали укреплять свое сотрудничество. На авторынок Индии выйдет немного переработанный кроссовер Suzuki Vitara Brezza, выпущенный под брендом Toyota.

В Индии Suzuki Vitara Brezza начнут выпускать под брендом Toyota

 

Эксперты отмечают, что модель имеет довольно высокую востребованность на местном авторынке. За два года нахождения на рынке она разошлась в количестве больше 210 000 штук.

Suzuki Vitara Brezza собирается инженерами Maruti Suzuki. В подкапотном пространстве разместится 90-сильный 1,3-литровый дизельный мотор. Кроме него предусмотрят еще 101-сильный 1-литровый двигатель. Они смогут функционировать в паре с 5-диапазонной «механикой».

В функциональном списке авто значатся ABS, EBD, ручное управление кондиционера, водительский эйрбэг, стеклоподъемники с электроприводом и аудиосистема с двумя динамиками. Топовые варианты снабдили двухцветным кузовом, мультимедийным центром с тачскрином и камерой заднего обзора. За машину придется выложить от 10 500 долларов.
Дмитрий Павличко
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