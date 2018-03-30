Tesla отзывает 123 тыс. седанов Model S для замены гидроусилителя руля

Американская машиностроительная компания Tesla объявила об отзыве 123 000 своих электроседанов Tesla Model S с целью замены комплектующих гидроусилителей руля. Об этом сообщает пресс-центр автопроизводителя.

Дмитрий Павличко

Согласно информации, появившейся в СМИ, под отзыв попадают Tesla Model S, произведенные до апреля 2016 года. Их обладателям необходимо заменить гидроусилители руля, которые подвергаются коррозии, особенно в холодное время. Подобное действие на компонент оказывает конкретный тип соли, который применяется для предотвращения обледенения дорог.По завершении четвертого квартала текущего года Tesla обнародовала доклад, где рассказала об убытках в размере 675 000 000 долларов. Как отмечают журналисты профильных СМИ, Tesla никогда не несла таких убытков за квартал. В третьем квартале 2017 года данный результат достиг 619 000 000 долларов.