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| | Tesla отзывает 123 тыс. седанов Model S для замены гидроусилителя руля

Tesla отзывает 123 тыс. седанов Model S для замены гидроусилителя руля

Сегодня, 10:35
Американская машиностроительная компания Tesla объявила об отзыве 123 000 своих электроседанов Tesla Model S с целью замены комплектующих гидроусилителей руля. Об этом сообщает пресс-центр автопроизводителя.

 

Tesla отзывает 123 тыс. седанов Model S для замены гидроусилителя руля

 

Согласно информации, появившейся в СМИ, под отзыв попадают Tesla Model S, произведенные до апреля 2016 года. Их обладателям необходимо заменить гидроусилители руля, которые подвергаются коррозии, особенно в холодное время. Подобное действие на компонент оказывает конкретный тип соли, который применяется для предотвращения обледенения дорог.

По завершении четвертого квартала текущего года Tesla обнародовала доклад, где рассказала об убытках в размере 675 000 000 долларов. Как отмечают журналисты профильных СМИ, Tesla никогда не несла таких убытков за квартал. В третьем квартале 2017 года данный результат достиг 619 000 000 долларов.
Дмитрий Павличко
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