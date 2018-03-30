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| | Nissan полностью обновит седаны Sentra и Maxima

Nissan полностью обновит седаны Sentra и Maxima

Сегодня, 08:25
Японская компания Nissan в 2019 году планирует представить новое поколение седана Nissan Sentra, а также полностью переработанный Nissan Maxima. Отмечается, что инженеры бренда уже начали работу над обоими моделями.

Nissan полностью обновит седаны Sentra и Maxima

 

Майкл Банс, вице-президент Nissan по планированию продуктов, во время общения с журналистами заявил, что на сегодняшний день кроссовер Nissan Rogue (Nissan Qashqai) является абсолютным лидером продаж в Северной Америке, но при этом разработчики не планируют забывать и о седанах.

«Мы уже работаем над Nissan Sentra нового поколения, ведь это тот автомобиль, который дает нам больше всего возможностей. Вместе с тем модели ещё нужно многое, чтобы догнать конкурентов» – заявил господин Банс.

Что касается Nissan Maxima, то данная модель также обновится в 2019 году. По словам топ-менеджера, седан станет «чем-то большим, чем люди когда-либо думали». Ожидается, что модель станет более просторной, а также существенно улучшит материалы отделки и оснащения. Ожидается, что оба седана получат системы полуавтономного управления Nissan ProPilot.
Васисуалий Мурчалов
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