Honda предлагает половину машины за полцены на несуществующем рынке

Японский автопроизводитель Honda показал на фото кроссовер CR-V с открытым верхом, созданный в честь ближайшего праздника. Как сообщают в компании, новинка появится в продаже на «несуществующем рынке» 1 апреля.

Напомним, что настоящий кроссовер Honda CR-V в базовой комплектации стоит от 1 859 900 рублей. В России модель доступна с бензиновым 150-сильным мотором объёмом 2,0 литра и 2,4-литровым двигателем, генерирующим 186 лошадиных сил. В обоих случаях с силовым агрегатом сочетается бесступенчатая КПП.

Яна Васильева

В сети появились изображения кросс-кабриолета CR-V. Как подчёркивают в Honda, это не рендеры, а снимки настоящего транспортного средства, в качестве подтверждения японцы опубликовали ролик, где кроссовер превращается в кабриолет. Ко Дню Дурака инженеры срезали угловой шлифовальной машиной крышу, центральные и задние стойки авто.Новинка позиционируется как «полностью неуправляемый» кроссовер, жесткость кузова которого была уменьшена на 100%. Компания намерена продавать открытую версию Honda CR-V за половину цены, поскольку покупателям отдадут только половину авто.