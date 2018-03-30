Honda предлагает половину машины за полцены на несуществующем рынке

В сети появились изображения кросс-кабриолета CR-V. Как подчёркивают в Honda, это не рендеры, а снимки настоящего транспортного средства, в качестве подтверждения японцы опубликовали ролик, где кроссовер превращается в кабриолет. Ко Дню Дурака инженеры срезали угловой шлифовальной машиной крышу, центральные и задние стойки авто.
Новинка позиционируется как «полностью неуправляемый» кроссовер, жесткость кузова которого была уменьшена на 100%. Компания намерена продавать открытую версию Honda CR-V за половину цены, поскольку покупателям отдадут только половину авто.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях