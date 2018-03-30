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| | Суперкар McLaren 570S Spider получил гоночную версию Track Pack

Суперкар McLaren 570S Spider получил гоночную версию Track Pack

Сегодня, 06:00

Британский автопроизводитель McLaren презентовал суперкар 570 Spider в трековом исполнении. Автомобиль обзавёлся набором дополнений Track Pack и смог за счёт замены ряда элементов на аналоги их карбона «похудеть» на 33 кг.

Суперкар McLaren 570S Spider получил гоночную версию Track Pack

 

Помимо сниженного веса, трековая версия примечательна новой выпускной системой и колёсными дисками с 10 спицами. Под капотом нового McLaren 570 Spider Track Pack сохранился прежний 3,8-литровый битурбированный двигатель V8, генерирующий 570 лошадиных сил при крутящем моменте в 600 Нм. Суперкар достигает отметки в 100 км/ч на спидометре всего за 3,2 секунды, при этом максимальная скорость достигает 330 км/ч. Стоимость пакета составляет как минимум 19 613 евро.

 

Стандартный 570S Spider дебютировал в июне минувшего года на фестивале скорости в Гудвуде. Как и модели 650S и 675LT в модификации Spider, автомобиль имеет складную жесткую крышу, которая способна открываться и закрываться на скорости до 40 км/ч за 15 с. Открытый 570S стал весить на 46 кг больше по сравнению с купе, внешне автомобили ничем не отличаются, за исключением разных спойлеров.

Суперкар McLaren 570S Spider получил гоночную версию Track Pack

 

Суперкар McLaren 570S Spider получил гоночную версию Track Pack

 

Суперкар McLaren 570S Spider получил гоночную версию Track Pack

 

Родстер оснащается также карбоно-керамической тормозной системой, 19-дюймовыми передними дисками и 20-дюймовыми дисками сзади. В салоне авто разместились спортивные кресла и обновлённая мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином.

 


Яна Васильева
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