Суперкар McLaren 570S Spider получил гоночную версию Track Pack

Британский автопроизводитель McLaren презентовал суперкар 570 Spider в трековом исполнении. Автомобиль обзавёлся набором дополнений Track Pack и смог за счёт замены ряда элементов на аналоги их карбона «похудеть» на 33 кг.

Помимо сниженного веса, трековая версия примечательна новой выпускной системой и колёсными дисками с 10 спицами. Под капотом нового McLaren 570 Spider Track Pack сохранился прежний 3,8-литровый битурбированный двигатель V8, генерирующий 570 лошадиных сил при крутящем моменте в 600 Нм. Суперкар достигает отметки в 100 км/ч на спидометре всего за 3,2 секунды, при этом максимальная скорость достигает 330 км/ч. Стоимость пакета составляет как минимум 19 613 евро.

Стандартный 570S Spider дебютировал в июне минувшего года на фестивале скорости в Гудвуде. Как и модели 650S и 675LT в модификации Spider, автомобиль имеет складную жесткую крышу, которая способна открываться и закрываться на скорости до 40 км/ч за 15 с. Открытый 570S стал весить на 46 кг больше по сравнению с купе, внешне автомобили ничем не отличаются, за исключением разных спойлеров.

Родстер оснащается также карбоно-керамической тормозной системой, 19-дюймовыми передними дисками и 20-дюймовыми дисками сзади. В салоне авто разместились спортивные кресла и обновлённая мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином.

Яна Васильева