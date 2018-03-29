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| | Renault и Nissan могут объединиться в единую компанию

Renault и Nissan могут объединиться в единую компанию

Сегодня, 22:00

Представители Renault и Nissan начали переговоры о возможности слияния и создании новой компании. Такой шаг объясняется переменами в стратегии производства, переходом к выпуску электрокаров, пишет Bloomberg.

 

Renault и Nissan могут объединиться в единую компанию

 

В ходе объединения альянс Renault-Nissan превратят в корпорацию, которую возглавит Карлос Гон, нынешний председатель правления. Сегодня Renault принадлежит 43% активов Nissan, а японский производитель владеет 15% акций французского бренда.

 

По мнению экспертов, новая компания сможет успешнее конкурировать с автогигантами Volkswagen и Toyota. Кроме того, после объединения ресурсов Renault-Nissan станет легче разрабатывать беспилотные автомобили, модели на «новой энергии» и открывать сервисы каршеринга.

В прошлом году альянс смог стать самым крупным производителем автомобилей в мире. Компания реализовала 10 610 000 автомобилей, обойдя по продажам Volkswagen. Напомним, Renault, Nissan и Mitsubishi Motors собирались вложить 10 млрд евро в создание четырёх новых платформ, на которых планируется использовать для 12 электрокаров и 40 автономных машин. К 2022 году их суммарные продажи могут достигнуть 9 000 000 экземпляров.


Яна Васильева
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