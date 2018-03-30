Porsche 911 GT3 RS обзавёлся спорт-пакетом по цене машины Skoda

Компания Porsche выпустила для 911 GT3 RS пакет дополнений Weissach, который позволяет снизить массу автомобиля на 40 кг. Производитель просит за данный набор опций 18 000 долларов, за эти же деньги на российском рынке можно приобрести Skoda Octavia.

Презентация облегченного суперкара Porsche 911 GT3 RS Weissach состоялась на автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль примечателен крышей из карбона, которая легче аналога из магниевого сплава на 0,5 кг. Модель сбросила ещё 5,4 кг за счёт углепластиковых стоек и стабилизаторов.

Кроме того, Porsche 911 GT3 получил облегчённые коврики, вставки на руле и подрулевые лепестки из композитных материалов. Стандартная модель и так оснащалась карбоновыми капотом и задним спойлером, однако у новинки их было решено не окрашивать. Суперкар также может оснащаться колёсными дисками из магниевого сплава, их вес на 11 кг меньше по сравнению с алюминиевыми. Данная опция обойдётся в 13 000 долларов (750 000 рублей).

Стоит напомнить, что обновлённый Porsche 911 GT3 RS дебютировал в прошлом месяце. Суперкар оснастили 4,0-литровым оппозитным мотором, который может развивать 520 лошадиных сил. В паре с двигателем трудится 7-скоростная роботизированная КПП PDK. Автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 3,2 секунды, а его предельная скорость составляет 312 км/ч.

Яна Васильева