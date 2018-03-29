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| | BMW отзывает в России 1 200 кроссоверов X3

BMW отзывает в России 1 200 кроссоверов X3

Сегодня, 18:00
В России будет проведена сервисная кампания, которая затронет кроссоверы BMW X3. Баварцы отзывают в РФ 1 202 экземпляра данной модели, и в Росстандарте сообщили, что стало причиной данного мероприятия.

 

BMW отзывает в России 1 200 кроссоверов X3

 

По данным регулятора, баварские машиностроители отзывают кроссоверы BMW X3 в России в связи с возможными проблемами крепления спойлера. По неясным причинам этот элемент может быть плохо прикручен к кузову машины.
 
Из-за недостающих крепежных винтов спойлер кроссовера BMW X3 может шуметь во время движения. Кроме того, существует вероятность того, что данный элемент может деформироваться, или вовсе отсоединиться на ходу, что небезопасно для других участников дорожного движения. Сервисная кампания затронет кроссоверы BMW X3, проданные российскими дилерами в минувшем и нынешнем годах. В ближайшее время владельцев этих машин известят о том, что им необходимо посетить сервисный центр, где специалисты проведут проверку автомобилей на наличие проблемы. В случае ее выявления, ремонт будет производиться за счет производителя.
 
Прошлая сервисная кампания баварской марки BMW имела место в России в 2016 году. Тогда в стране был устроен массовый отзыв кроссоверов X3 и X4, проданных в РФ с августа 2010 по май 2016 годов. Мероприятие было организовано из-за недостаточно прочных удерживающих скоб Isofix на задних креслах вседорожников.

Иван Головин
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