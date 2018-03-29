Rimac распродал весь тираж электрических гиперкаров за три недели

Хорватская машиностроительная компания Rimac сообщила о шальном успехе своего гиперкара C_Two. На «почти 150 экземпляров» модели уже нашлись покупатели.

На самом деле, хорваты еще на располагают таким количеством гиперкаров Rimac C_Two. Однако клиентов это не напугало, и они заказали все экземпляры модели, и произошло это в течение трех недель после ее дебюта. Стоимость базовой версии гиперкара Rimac C_Two составляет 1,7 миллиона евро. При этом, для автомобиля предусмотрен ряд опций, которые в общей сложности оцениваются примерно в полмиллиона евро.

Презентация гиперкара Rimac C_Two состоялась в рамках мартовского мотор-шоу в Женеве. Движущей силой купе выступают четыре электродвигателя суммарной тягой 1 914 л.с. Для автомобиля предусмотрены аккумуляторные батареи емкостью 120 киловатт-часов, обеспечивающие автомобилю запас хода в 650 километров. Кузов модели имеет активные аэродинамические элементы, беспилотные технологии и искусственный интеллект.

Скорость 96 км/ч гиперкар Rimac C_Two набирает за 1,84 секунды. До 164 км/ч машина разгоняется за 4,3 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 412 километров в час.

Гиперкар Rimac C_Two отправят на испытания к концу текущего года. Первые экземпляры машины попадут к своим владельцам не ранее 2020 года.

Иван Головин