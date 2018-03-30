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| | KIA представила спецсерию автомобилей к Чемпионату мира по футболу

KIA представила спецсерию автомобилей к Чемпионату мира по футболу

Сегодня, 03:00

С 1 апреля 2018 года в России начнутся продажи спецсерии автомобилей KIA, которую посвятят Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Особые версии получат самые популярные модели, включая Rio, Rio X-Line, Soul, Sportage, Optima, cee’d, cee’d_sw.

KIA представила спецсерию автомобилей к Чемпионату мира по футболу

 

Все «футбольные» автомобили будут отличаться надписью 2018 FIFA World Cup Russia, а также новыми фирменными аксессуарами. Седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line получат радиаторную решётку с чёрной глянцевой и хромированной отделкой, особые накладки на пороги и 15-дюймовые легкосплавные диски. Помимо этого, модели обзаведутся датчиком света, парковочными датчиками, задними дисковыми тормозами, камерой заднего вида и мультимедийным центром с 7-дюймовым тачскрином.

 

Спецсерия для cee’d и cee’d_sw основывается на комплектациях Comfort и Luxe. В первом случае список оснащения хэтчбека и универсала расширится за счёт климат-контроля, камеры заднего вида, датчиков парковки и аудиосистемы. Версию Luxe 2018 FWC дополнят светодиодные ДХО и задние фары.

Кроссовер Soul Classic 2018 FWC оснастят 16-дюймовыми дисками, рейлингами на крыше, датчиками парковки, системой мультимедиа с 5-дюймовым экраном и рядом других опций. Модификация Soul Comfort получит круиз-контроль, светодиодную оптику, систему доступа в салон без ключа Smart Key и диски на 17 дюймов.


Яна Васильева
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