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| | Петербургский авторынок растет второй месяц подряд

Петербургский авторынок растет второй месяц подряд

Сегодня, 17:00

Автомобильный рынок Санкт-Петербурга второй месяц подряд показывает двухзначный рост продаж. Соответствующими данными поделилось аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

Петербургский авторынок растет второй месяц подряд

 

По итогам прошлого месяца жители Северной столицы приобрели почти 11 437 новых легковых и легких коммерческих авто, что на 29% превышает результат годичной давности. В январе аналитики зафиксировали аналогичные темпы роста рынка.

 

За первые два месяца 2018 года петербургские автодилеры реализовали 19 955 новых машин, что почти на треть больше прошлогоднего показателя. Лидером рынка в феврале стал Hyundai, чьи продажи выросли на 82%.

«Hyundai нарастил продажи за счет модели Solaris, кроме того, его флагманский кроссовер Creta является самым популярным автомобилем в Санкт-Петербурге по итогам двух месяцев», – пояснил гендиректор Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Российская марка LADA после первенства в январе опустилась на второе место. На третьей позиции разместился бренд KIA, сумев опередить Renault.

В ТОП-30 самых популярных автомобильных марок в Санкт-Петербурге только у Land Rover наблюдалось сокращения продаж за январь-февраль. Доля города от общего объёма реализации новых автомобилей в РФ за отчётный период составила 8,5% против 8,4% годом ранее.


Яна Васильева
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