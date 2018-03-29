Петербургский авторынок растет второй месяц подряд

Автомобильный рынок Санкт-Петербурга второй месяц подряд показывает двухзначный рост продаж. Соответствующими данными поделилось аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

По итогам прошлого месяца жители Северной столицы приобрели почти 11 437 новых легковых и легких коммерческих авто, что на 29% превышает результат годичной давности. В январе аналитики зафиксировали аналогичные темпы роста рынка.

За первые два месяца 2018 года петербургские автодилеры реализовали 19 955 новых машин, что почти на треть больше прошлогоднего показателя. Лидером рынка в феврале стал Hyundai, чьи продажи выросли на 82%.

«Hyundai нарастил продажи за счет модели Solaris, кроме того, его флагманский кроссовер Creta является самым популярным автомобилем в Санкт-Петербурге по итогам двух месяцев», – пояснил гендиректор Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Российская марка LADA после первенства в январе опустилась на второе место. На третьей позиции разместился бренд KIA, сумев опередить Renault.

В ТОП-30 самых популярных автомобильных марок в Санкт-Петербурге только у Land Rover наблюдалось сокращения продаж за январь-февраль. Доля города от общего объёма реализации новых автомобилей в РФ за отчётный период составила 8,5% против 8,4% годом ранее.

Яна Васильева