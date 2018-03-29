Вездеход «КАМАЗ-Арктика» тестируют на Крайнем Севере

В нынешнем год вездеход «КАМАЗ-Арктика» отправят на испытания на территорию Крайнего Севера. Об этом журналистам сообщил Евгений Макаров, заместитель главного конструктора российской компании «КАМАЗ».

По словам господина Макарова, первый вездеход «КАМАЗ-Арктика» к настоящему моменту уже построен и проходит тесты. Отметим, что автопроизводитель собирается выпустить несколько подобных моделей. Такое решение связано с высоким интересом со стороны потенциальных покупателей.

Автомобиль разрабатывался специально для перевозки пассажиров и грузов в условиях российской Арктики, Дальнего Востока, Сибири. Вездеходная машина по сути представляет собой дом на колёсах, в котором могут проживать до трёх человек. В «автодоме» имеются отопитель, санитарный блок, спальные места и автономный генератор.

Кроме того, автомобиль «КАМАЗ-Арктика» оснастили сочленённой рамой и шинами низкого давления, подходящими для передвижения по снегу и льду. Напомним, вездеход дебютировал в рамках выставки «Вузпромэкспо», проходившей в Москве в прошлом году.

Яна Васильева