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| | Владельцу Bugatti начислили самый большой транспортный налог в России

Владельцу Bugatti начислили самый большой транспортный налог в России

Сегодня, 23:00
Жителю России, владеющему автомобилем французской марки Bugatti, начислен самый большой транспортный налог в стране. По итогам 2016 года, с учетом повышающего коэффициента, он достиг 540 000 рублей. Об этом проинформировал пресс-центр ФНС.

 

Владельцу Bugatti начислили самый большой транспортный налог в России

 

Налог на легковой транспорт со средним ценником от 3 000 000 рублей зависит от производительности его силовой установки. Житель России владеет автомобилем Bugatti, оснащенным агрегатом мощностью 1 200 л.с. Сумма в 540 000 рублей начислена ему за один налоговый период.
 
Федеральная налоговая служба России не стала называть, о какой именно модели Bugatti идет речь. Тем не менее, известно, что французская компания выпускает только одну машину с 1 200-сильным мотором. Она называется Veyron 16.4 Super Sport.
 
Вышеназванный автомобиль является среднемоторным гиперкаром, дебютировавшим в 2010 году. Весит машина 1 838 килограммов. До «сотни» она разгоняется за 2,5 секунды. Порог скорости ограничен производителем на отметке в 415 километров в час. Моторный отсек Bugatti Veyron 16.4 Super Sport занимает 16-цилиндровый W-образный агрегат с четырьмя нагнетателями.
 

Владельцу Bugatti начислили самый большой транспортный налог в России

 

Владельцу Bugatti начислили самый большой транспортный налог в России

 

За 2015 год жителю России начислили за его Bugatti аналогичный налог. На данный момент эта машина является единственной легковушкой такой мощности, зарегистрированной в РФ.

Иван Головин
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