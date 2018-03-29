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| | Гибридный седан Geely Emgrand GT представлен на официальных фото

Гибридный седан Geely Emgrand GT представлен на официальных фото

Сегодня, 19:00
Компания Geely рассекретила внешний вид нового седана Emgrand GT с гибридным приводом на официальных фото, которые растиражировали китайские издания. Отметим, что в Поднебесной эта модель, оснащённая ДВС, продаётся под названием Borui GC9, а в России Emgrand GT.

Гибридный седан Geely Emgrand GT представлен на официальных фото

 

До этого в сеть уже попадали тизеры нового седана семейства Borui, однако тогда эксперты сочли, что на изображениях представлена «спортивная» версия Borui GT. Сегодня китайская компания рассекретила автомобиль, отметив, что плагин-гибридная новинка получит имя Borui GE. Китайские СМИ пишут, что это название обозначает Grand Evolution, что переводится как «Великая эволюция».
Новый Geely Borui GE оснащается светодиодной передней оптикой, иными бамперами и зауженной решёткой радиатора. Инсайдеры сообщают, что гибридная установка модели включает в себя 179-сильный бензиновый мотор объёмом 1,5 литра и электрический двигатель. 

Гибридный седан Geely Emgrand GT представлен на официальных фото

 

Гибридный седан Geely Emgrand GT представлен на официальных фото

 

Гибридный седан Geely Emgrand GT представлен на официальных фото

 

Скорее всего, новый Geely Borui GE станет доступен на китайском авторынке до конца текущего года. В компании пока не стали сообщать, планируется ли поставлять седан на другие рынки.

Яна Васильева
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