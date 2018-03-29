Гибридный седан Geely Emgrand GT представлен на официальных фото

До этого в сеть уже попадали тизеры нового седана семейства Borui, однако тогда эксперты сочли, что на изображениях представлена «спортивная» версия Borui GT. Сегодня китайская компания рассекретила автомобиль, отметив, что плагин-гибридная новинка получит имя Borui GE. Китайские СМИ пишут, что это название обозначает Grand Evolution, что переводится как «Великая эволюция».
Скорее всего, новый Geely Borui GE станет доступен на китайском авторынке до конца текущего года. В компании пока не стали сообщать, планируется ли поставлять седан на другие рынки.
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