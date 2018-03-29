Гибридный седан Geely Emgrand GT представлен на официальных фото

Компания Geely рассекретила внешний вид нового седана Emgrand GT с гибридным приводом на официальных фото, которые растиражировали китайские издания. Отметим, что в Поднебесной эта модель, оснащённая ДВС, продаётся под названием Borui GC9, а в России Emgrand GT.

До этого в сеть уже попадали тизеры нового седана семейства Borui, однако тогда эксперты сочли, что на изображениях представлена «спортивная» версия Borui GT. Сегодня китайская компания рассекретила автомобиль, отметив, что плагин-гибридная новинка получит имя Borui GE. Китайские СМИ пишут, что это название обозначает Grand Evolution, что переводится как «Великая эволюция». До этого в сеть уже попадали тизеры нового седана семейства Borui, однако тогда эксперты сочли, что на изображениях представлена «спортивная» версия Borui GT. Сегодня китайская компания рассекретила автомобиль, отметив, что плагин-гибридная новинка получит имя Borui GE. Китайские СМИ пишут, что это название обозначает Grand Evolution, что переводится как «Великая эволюция».

Новый Geely Borui GE оснащается светодиодной передней оптикой, иными бамперами и зауженной решёткой радиатора. Инсайдеры сообщают, что гибридная установка модели включает в себя 179-сильный бензиновый мотор объёмом 1,5 литра и электрический двигатель.

Скорее всего, новый Geely Borui GE станет доступен на китайском авторынке до конца текущего года. В компании пока не стали сообщать, планируется ли поставлять седан на другие рынки. Скорее всего, новый Geely Borui GE станет доступен на китайском авторынке до конца текущего года. В компании пока не стали сообщать, планируется ли поставлять седан на другие рынки.

Яна Васильева