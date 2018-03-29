Новый кроссовер Hyundai Tucson 2019 представлен в Нью-Йорке

Корейская компания Hyundai в рамках автосалона в Нью-Йорке представила рестайлинговую версию популярного кроссовера Hyundai Tucson. После обновления модель лишилась турбированного мотора, но существенно расширила список оснащения и получила новые функции.

Новый Hyundai Tucson 2019 модельного года от дорестайлинговой версии модели отличается новой трапециевидной решеткой радиатора, пересмотренной оптикой с L-образными светодиодными вставками, а также несколько иными задними фонарями.Что касается интерьера, то тут самые серьёзные изменения затронули дисплей мультимедийной системы, который теперь стал «парящим», а не вмонтированным в центральную консоль. Помимо этого, новинка получила пересмотренную приборную панель, а также иную форму вентиляционных отверстий.

Васисуалий Мурчалов

Под капотом самого доступного Hyundai Tucson скрывается 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» с четырьмя цилиндрами, который имеет мощность в 166 лошадиных сил. Помимо этого, на выбор предложен новый 2,4-литровый 183-сильный агрегат. Напомним, что на данный момент Hyundai Tucson находится в ТОП-3 самых популярных моделей Hyundai в России, уступая Hyundai Solaris и Creta – по итогам 2017 года кроссовер приобрели 12 011 клиентов.