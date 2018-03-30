Кроссовер Subaru Forester свежего поколения дебютировал в Нью-Йорке

На автосалоне в Нью-Йорке состоялся официальный дебют новой генерации японского кроссовера Subaru Forester. Известно, что автомобиль выйдет на местный рынок до конца нынешнего года.

Во внешности нового Subaru Forester прослеживаются черты прототипа VIZIV Future, представленного ещё в 2015 году на автовыставке в Токио. Автомобиль обзавёлся новой радиаторной решёткой черного цвета, пересмотренной оптикой, видоизменёнными бамперами, 18-дюймовыми дисками колёс и спойлером.

Новинку сконструировали на новой архитектуре Subaru Global Platform (SGP), на которой также были построены Impreza пятой генерации и XV. Под капотом Subaru Forester разместился 2,5-литровый 185-сильный двигатель, работающий на бензине. С мотором сочетается вариатор Lineartronic и система привода на четыре колеса.

Модель получила пакет дорожных ассистентов EyeSight, в который вошли системы экстренного торможения, контроля движения по полосе, предупреждения о приближении к разметке и адаптивный круиз-контроль.

Помимо этого, кроссовер впервые оснастили системой распознавания лиц, которая также контролирует состояние водителя. В салоне также появились новые кресла, точка доступа Wi-Fi, обновлённый мультимедийный комплекс с 6,5-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Яна Васильева