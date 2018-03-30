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| | Кроссовер Subaru Forester свежего поколения дебютировал в Нью-Йорке

Кроссовер Subaru Forester свежего поколения дебютировал в Нью-Йорке

Сегодня, 04:00

На автосалоне в Нью-Йорке состоялся официальный дебют новой генерации японского кроссовера Subaru Forester. Известно, что автомобиль выйдет на местный рынок до конца нынешнего года.

 

Кроссовер Subaru Forester свежего поколения дебютировал в Нью-Йорке

 

Во внешности нового Subaru Forester прослеживаются черты прототипа VIZIV Future, представленного ещё в 2015 году на автовыставке в Токио. Автомобиль обзавёлся новой радиаторной решёткой черного цвета, пересмотренной оптикой, видоизменёнными бамперами, 18-дюймовыми дисками колёс и спойлером.

 

Новинку сконструировали на новой архитектуре Subaru Global Platform (SGP), на которой также были построены Impreza пятой генерации и XV. Под капотом Subaru Forester разместился 2,5-литровый 185-сильный двигатель, работающий на бензине. С мотором сочетается вариатор Lineartronic и система привода на четыре колеса.

Модель получила пакет дорожных ассистентов EyeSight, в который вошли системы экстренного торможения, контроля движения по полосе, предупреждения о приближении к разметке и адаптивный круиз-контроль.

 

Кроссовер Subaru Forester свежего поколения дебютировал в Нью-Йорке

 

Кроссовер Subaru Forester свежего поколения дебютировал в Нью-Йорке

 

Кроссовер Subaru Forester свежего поколения дебютировал в Нью-Йорке

 

Кроссовер Subaru Forester свежего поколения дебютировал в Нью-Йорке

 

Помимо этого, кроссовер впервые оснастили системой распознавания лиц, которая также контролирует состояние водителя. В салоне также появились новые кресла, точка доступа Wi-Fi, обновлённый мультимедийный комплекс с 6,5-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

 


Яна Васильева
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