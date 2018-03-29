В Нью-Йорке показали прототип электрического купе Genesis Essentia?

Корейский премиальный бренд Genesis, входящий в состав Hyundai Motor, в рамках автосалона в Нью-Йорке показал концептуальное электрическое купе Genesis Esentia. Модель получит серийную версию в 2022 году, представив клиентам множество инновационных функций.

Новый Genesis Esentia получил стильный обтекаемый кузов, который выполнен по всем правилам спорткаров класса Gran Turismo. Новинка оснащается полностью светодиодными фарами спереди и сзади, массивным капотом, под которым расположилось просторное багажное пространство, а также стильными дверями типа «крылья бабочки».Примечательно, что новый Genesis Esentia стал первым в истории бренда автомобилем, который спроектирован не на привычный модульной платформе, а на основе карбонового кузова-монокока. Такое решение также характерно для суперкаров McLaren.

Васисуалий Мурчалов

Помимо этого, Genesis Esentia стал первым в истории марки электрокаром, но разработчики не раскрыли технические детали о новинке. При этом отмечается, что электрокар способен разогнаться до первых 100 км/ч всего за три секунды. Напомним, что сегодня на автомобильном рынке России клиенты могут приобрести три люксовых седана от Genesis – модели G80 (от 2 550 000 рублей), G90 (от 4 775 000 рублей) и удлиненный G90 L (4 990 000 рублей).