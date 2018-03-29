Срок хранения автомобильных номеров в ГИБДД увеличат до 360 дней

Представители ГИБДД России вынесли на обсуждения новый порядок регистрации транспортных средств, согласно которому срок хранения регистрационных номеров в ГИБДД будет продлен до 360 дней. Кроме того, россиянам станет легче отказаться от права владения автомобилем.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным прессы, внесение изменений в правила регистрации автомобилей потребовались из-за того, что с 1 июля 2018 года в силу вступает полный переход на электронные паспорта транспортных средств. Так, автовладелец, который хочет сохранить свои старые автономера, при покупке новой машины может не торопиться и выбирать автомобиль 360 дней. Ранее этот срок составлял 180 дней.Помимо этого, будет увеличен срок действия транзитных номерных знаков в полтора раза. Отныне использовать такие номерные знаки можно не 20, а 30 дней.Кроме того, изменится ситуация, когда владелец осуществляет регистрационные действия по доверенности от собственника автомобиля. В данном случае придётся предъявить паспорт собственника, либо нотариально заверенный договор. Кроме того, новый документ предусматривает упрощенную процедуру прекращения владения автомобилем – владельцы угнанных автомобилей смогут скорее перестать платить транспортный налог.