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| | Срок хранения автомобильных номеров в ГИБДД увеличат до 360 дней

Срок хранения автомобильных номеров в ГИБДД увеличат до 360 дней

Сегодня, 14:42
Представители ГИБДД России вынесли на обсуждения новый порядок регистрации транспортных средств, согласно которому срок хранения регистрационных номеров в ГИБДД будет продлен до 360 дней. Кроме того, россиянам станет легче отказаться от права владения автомобилем.

Срок хранения автомобильных номеров в ГИБДД увеличат до 360 дней

 

Согласно данным прессы, внесение изменений в правила регистрации автомобилей потребовались из-за того, что с 1 июля 2018 года в силу вступает полный переход на электронные паспорта транспортных средств. Так, автовладелец, который хочет сохранить свои старые автономера, при покупке новой машины может не торопиться и выбирать автомобиль 360 дней. Ранее этот срок составлял 180 дней.

Помимо этого, будет увеличен срок действия транзитных номерных знаков в полтора раза. Отныне использовать такие номерные знаки можно не 20, а 30 дней.

Кроме того, изменится ситуация, когда владелец осуществляет регистрационные действия по доверенности от собственника автомобиля. В данном случае придётся предъявить паспорт собственника, либо нотариально заверенный договор. Кроме того, новый документ предусматривает упрощенную процедуру прекращения владения автомобилем – владельцы угнанных автомобилей смогут скорее перестать платить транспортный налог.
Васисуалий Мурчалов
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