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| | Mazda CX-3 2019 получила более мощный двигатель и улучшенный интерьер

Mazda CX-3 2019 получила более мощный двигатель и улучшенный интерьер

Сегодня, 16:28

Несмотря на то, что японская компания Mazda только обновила кроссовер CX-3 в 2017 году, на Нью-Йоркском автосалоне дебютировала усовершенствованная версия автомобиля. Ряд доработок позволил модели стать более мощной, экологичной и комфортной.

Mazda CX-3 2019 получила более мощный двигатель и улучшенный интерьер

 

Обновлённую Mazda CX-3 2019 модельного года оснастили тем же 4-цилиндровым мотором Skyactiv-G объёмом 2,0 литра, однако его мощность повысили со 146 до 148 лошадиных сил. Вместе с этим показатель крутящего момента составил 201 Нм против прежних 198 Нм.

 

По словам представителей бренда, наряду с небольшим увеличением отдачи двигатель стал расходовать меньше топлива. К сожалению, пока компания не стала раскрывать конкретные цифры. У компактного кроссовера также немного изменился дизайн экстерьера: на смену отдельным перемычками на решётке радиатора пришли группы горизонтальных планок.

Mazda CX-3 2019 получила более мощный двигатель и улучшенный интерьер

 

Mazda CX-3 2019 получила более мощный двигатель и улучшенный интерьер

 

Mazda CX-3 2019 получила более мощный двигатель и улучшенный интерьер

 

Самые серьёзные изменения коснулись салона обновлённой Mazda CX-3, где появились более качественные материалы отделки. На сегодняшний день не известно, во сколько оценят доработанный кроссовер, однако Mazda CX-3 2019 года должна выйти на автомобильный рынок до конца этой весны.

 


Яна Васильева
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