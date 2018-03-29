"Злая" пятидверка Audi RS 5 Sportback дебютировала в Нью-Йорке

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"Злая" пятидверка Audi RS 5 Sportback дебютировала в Нью-ЙоркеСегодня, 12:18
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На страницах американского автомобильного издания motor1 появилось свежие шпионские снимки «заряженного» фастбека Audi RS7 Sportback новой генерации. Эксперты
В рамках готовящегося к старту фестиваля VAG, на который соберутся любители автомобилей концерна Volkswagen со всего мира, будет представлен необычный концепт
Новое поколение модели Audi A5 Sportback и S5 Sportback представили официально в рамках анонса в Париже осенью 2016 года. С таким заявлением выступила