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| | "Злая" пятидверка Audi RS 5 Sportback дебютировала в Нью-Йорке

"Злая" пятидверка Audi RS 5 Sportback дебютировала в Нью-Йорке

Сегодня, 12:18
Немецкие машиностроители привезли в Нью-Йорк высокопроизводительную модель Audi RS 5 Sportback. Транспортное средство дебютировало в версии для американского рынка.

 

"Злая" пятидверка Audi RS 5 Sportback дебютировала в Нью-Йорке

 

Фастбек Audi RS 5 Sportback набирает первую «сотню» за 3,9 секунды. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 280 километров в час. По словам разработчиков, фастбеку Audi RS 5 Sportback практически не с кем соперничать на американском авторынке. Автомобиль примечателен своей яркой и агрессивной внешностью, и в некотором смысле эксклюзивностью, так как будет доступен в США и Канаде, но не будет предлагаться на внутреннем рынке.
 
Моторный отсек фастбека Audi RS 5 Sportback занимает бензиновая установка с двумя турбинами. Ее производительность составляет 444 лошадиных силы. Автомобиль получил продвинутую аэродинамику, карбоновые диффузоры, спортивную выпускную систему с тремя патрубками, а также стильные алюминиевые колесные диски размерностью 19 дюймов.

 

"Злая" пятидверка Audi RS 5 Sportback дебютировала в Нью-Йорке

 

"Злая" пятидверка Audi RS 5 Sportback дебютировала в Нью-Йорке

 

"Злая" пятидверка Audi RS 5 Sportback дебютировала в Нью-Йорке

 

"Злая" пятидверка Audi RS 5 Sportback дебютировала в Нью-Йорке

 

"Злая" пятидверка Audi RS 5 Sportback дебютировала в Нью-Йорке

 
Американский фастбек Audi RS 5 Sportback получил кресла спортивного образца, обитые кожей. Сидения дополнены декоративными элементами из карбона. Также спортивности машине придают алюминиевые педали. Объем багажного отделения автомобиля составляет 1 300 литров при сложенном заднем диване.

Иван Головин
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