Раскрыта стоимость кроссовера Skoda Kodiaq российской сборки

Как сообщили представители чешской марки, кроссовер Skoda Kodiaq локальной сборки в начальной комплектации будет доступен в РФ за 1 339 000 рублей. К настоящему времени уже началось производство модели на мощностях «Группы ГАЗ».

Компания собирается обнародовать целиком прайс-лист Kodiaq к концу апреля, то есть ближе к запуску продаж. Предприятие «Группы ГАЗ» подготавливали к началу производства кроссовера в течение последних полутора лет.

Модернизация завода обошлась в 87,5 миллиона евро. Автомобили выпускаются по методу полного цикла. Пока Skoda продолжит поставлять Kodiaq в Россию из Чехии. Цены на импортируемый кроссовер стартуют с отметки в 2 017 000 рублей.

В основу новинки легла модернизированная платформа MQB, которая применялась на многих моделях Volkswagen. Отметим, что Skoda Kodiaq получил светодиодные фары, большую радиаторную решётку, спойлеры и пластиковые накладки на двери.

В базовой версии автомобиль приводится в движение 125-сильным бензиновым мотором объёмом 1,4 литра. Покупатели смогут выбирать между механической и автоматической трансмиссией, передним и полным приводом. Помимо этого, модель может оснащаться 2,0-литровым двигателем с отдачей в 180 лошадиных сил.

Яна Васильева