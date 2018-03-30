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| | В Нью-Йорке состоялась презентация нового седана Genesis G70

В Нью-Йорке состоялась презентация нового седана Genesis G70

Сегодня, 02:00

Премиальный бренд Genesis, которым владеет Hyundai, представил в Нью-Йорке седан G70, предназначенный для американского рынка. В отличие от версий для России и Южной Кореи, новинка получила иное оснащение.

 

В Нью-Йорке состоялась презентация нового седана Genesis G70

 

Американский вариант Genesis G70 предложат с 2,0-литровым 252-сильным мотором с турбонаддувом и 3,3-литровым V6, генерирующим 370 лошадиных сил. Двигатели агрегатируются с 8-ступенчатой АКПП, для которой предусмотрены лаунч-контроль и подрулевые лепестки. Седан по умолчанию заднеприводный, однако в качестве опции доступен полный привод.

 

Водитель Genesis G70 сможет выбирать между пятью режимами движения, при этом ему предлагается самостоятельно настроить силовую установку, распределение крутящего момента, усилитель руля, жесткость подвески и выхлопную систему.

Автомобиль также порадует тормозами Brembo с вентилируемыми дисками. В арсенале новинки оказались система предотвращения столкновений, система мониторинга слепых зон, функция удержания в полосе движения и распознавания пешеходов.

 

В Нью-Йорке состоялась презентация нового седана Genesis G70

 

В Нью-Йорке состоялась презентация нового седана Genesis G70

 

В Нью-Йорке состоялась презентация нового седана Genesis G70

 

В России презентация нового Genesis G70 состоится 12 апреля. Седан будет доступен только с 2,0-литровым турбомотором с отдачей в 197, 247 или 251 л.с. Авто предстоит конкурировать с Audi A4, Mercedes-Benz C-Class, BMW 3-Series и Infiniti Q50.

 


Яна Васильева
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